Доверяют ли граждане депутатам? Ответил председатель Мингорсовета

О том, как депутаты решают текущие проблемы и какие яркие идеи они предлагают для улучшения городской жизни, об итогах года и планах поговорили с гостем. В студии Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Как вы оцениваете уровень доверия граждан к депутатам в настоящее время? Изменился ли он за последние годы? И, может быть, какие меры принимаются для повышения прозрачности деятельности Мингорсовета?

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Я бы тут не разделял: депутаты, местные исполнительные органы либо вышестоящие организации, госорганы. Почему? Потому что на эту большую работу по повышению доверия граждан к органам власти проведена очень большая работа. И это последних три года точно, потому что это и организация работы в трудовых коллективах, и по месту жительства, и встречи, и приемы, и, самое главное – вот эта обратная связь, она находила свое завершение. Если человек поставил реальный вопрос, конструктивный, который направлен на повышение качества проживания, если мы возьмем ту же сферу ЖКХ, ни один не остался в стороне этот вопрос: в любом случае дошел до своей точки реализации.