«Другие формы досуга». Почему современные школьники и подростки мало читают?

Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы проводили опрос среди студентов. Как изменилось отношение к книгам, какие выводы, что читают взрослые, дети?

Алеся Ткаченок, педагог:

Я проводила опрос среди студентов, учащихся колледжа и их сверстников в других колледжах. Я хочу сказать, что, конечно, есть процент людей, которые говорят: «Да, мы читаем, когда у нас есть свободное время». Но есть дети, которые говорят, что мы не читаем. Первое – нам неинтересно, второе – у нас нет времени, а третье – у нас есть совершенно другие формы досуга. Это проблема. Наталья Надольская:

Мне кажется, еще все идет из семьи. Если читающие родители – как правило, читающие дети. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Подают пример. Станислав, как вы считаете? Сейчас есть такое мнение, что современные дети не особо все-таки хотят читать. Вы с этим согласны? Может быть, вам приходилось сталкиваться с таким мнением?