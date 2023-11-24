«Другие формы досуга». Почему современные школьники и подростки мало читают?
Книга давно перестала быть единственным источником информации и способом развлечения. Современные люди могут сходить в кино, полистать социальные сети, посмотреть подкасты в интернете. Чтобы найти ответ на любой вопрос, уже не надо идти в библиотеку, достаточно просто достать смартфон из кармана. О том, как изменились читательские привычки в цифровую эпоху, что лучше – бумажная книга или все же электронная, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы проводили опрос среди студентов. Как изменилось отношение к книгам, какие выводы, что читают взрослые, дети?
Алеся Ткаченок, педагог:
Я проводила опрос среди студентов, учащихся колледжа и их сверстников в других колледжах. Я хочу сказать, что, конечно, есть процент людей, которые говорят: «Да, мы читаем, когда у нас есть свободное время». Но есть дети, которые говорят, что мы не читаем. Первое – нам неинтересно, второе – у нас нет времени, а третье – у нас есть совершенно другие формы досуга. Это проблема.
Наталья Надольская:
Мне кажется, еще все идет из семьи. Если читающие родители – как правило, читающие дети.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Подают пример. Станислав, как вы считаете? Сейчас есть такое мнение, что современные дети не особо все-таки хотят читать. Вы с этим согласны? Может быть, вам приходилось сталкиваться с таким мнением?
Станислав Ткаченок, школьник, участник конкурса юных чтецов «Живая классика-2023»:
Да, я также сделал опрос среди своих сверстников. Большинство из них ответило, что, нет, мы не читаем. На вопрос: почему, они ответили…
Михаил Свито:
Потому что интернет лучше?
Станислав Ткаченок:
Да.
Михаил Свито:
Игры лучше?
Станислав Ткаченок:
Игры лучше, неинтересно, мне лень. Зачем? У меня есть другие занятия более интересные. Но есть процент людей, которые ответили: да, я читаю. На вопрос: что? Они ответили: чаще всего фэнтези, детективы иногда и научно-познавательную литературу. Почему? Потому что им интересно, нужно или просто они любят читать.
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