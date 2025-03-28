Как начать майнить криптовалюту в 2025 году? Узнали у финансового аналитика

Сегодня курс биткоина колеблется в районе 100 тысяч долларов, он по-прежнему привлекает тысячи адептов по всей планете, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И не пугает этих людей ни катастрофические падения цены, ни отсутствие твердой опоры. И тем не менее сегодня много трейдеров, которые научились балансировать на курсовых волнах и при этом неплохо зарабатывать, но для этого нужно не бездумно вкладываться во все подряд, а с умом подходить к этому процессу.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Выделить для себя несколько моментов. Первый – это криптообменник, то есть вход в криптовалюту в Беларуси должен быть обязательно через резидента ПВТ. Второй – это выбрать биржу, на которой торговать, обязательно, потому что если вы выберете подставную биржу, которых сейчас очень много, то вы потеряете все свои средства, а если заведете не через ПВТ, то вы потом при выводе их не докажете легальность и придется платить подоходный налог. Третий момент – это пройти любое бесплатное обучение, которое есть уже на бирже. Там базовые уроки по техническому анализу, которые помогают понять, как покупать как продавать криптовалюту.