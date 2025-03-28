В Воложинском районе разработали новый турмаршрут для пожилых и людей с инвалидностью

Путешествия без границ. Новый туристический маршрут для пожилых и людей с инвалидностью разработали специалисты Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Программа рассчитана на два дня и включает в себя экскурсии по знаковым местам Воложинщины. В маршруте разные локации: исторический центр города, пять агроусадеб района, ландшафтный заказник «Налибокский» и экотропа «Белокорец». Также для путешественников предусмотрены мастер-классы, тренинги и развлекательная программа.

Татьяна Окушко, заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Воложинского территориального центра социального обслуживания населения: Мастер-классы мы предлагаем разной направленности. Один из мастер-классов – это по декоративно-прикладной деятельности. Второй мастер-класс – это обучение игре на шумовых музыкальных инструментах. Мы предлагаем еще пройти сеанс перезагрузки, а точнее посетить нашу сенсорную комнату и окунуться в релаксационный сеанс .

Ольга Прокопчик, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

Воложинский район, он богат своей историей, уникален историей. У нас очень красивая здесь природа. Поэтому мы, учитывая все это, разработали и сделали такой туристический новый продукт, который называется групповой тур буднего дня «Гостеприимный Воложин: отдых без границ». Этот тур рассчитан на людей с инвалидностью первой и второй группы, в том числе на пожилых людей с инвалидностью из других регионов.

Все мероприятия направлены на развитие инклюзивного туризма в районе и области. В рамках тура организовано проживание на базе территориального центра. Создана доступная среда для людей с инвалидностью. Оборудована комфортная спальня, есть кухня и зоны отдыха.