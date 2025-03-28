Куда вложиться: в золото или в биткоин? Мнение бизнес-тренера

Сначала биткоин был игрушкой для энтузиастов, а сегодня это средство для инвестирования. С нескольких центов он вырос до сотни тысяч долларов, и его по праву называют «золотом» новой киберэпохи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

На его покупке и продаже тысячи людей обогатились, но сотни тысяч и прогорели. Кто-то считает криптовалюту очередным финансовым пузырем, в то время как другие пополняют ей золотовалютные резервы страны.