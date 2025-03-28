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Куда вложиться: в золото или в биткоин? Мнение бизнес-тренера

28 марта 2025 15:46
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Сначала биткоин был игрушкой для энтузиастов, а сегодня это средство для инвестирования. С нескольких центов он вырос до сотни тысяч долларов, и его по праву называют «золотом» новой киберэпохи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

На его покупке и продаже тысячи людей обогатились, но сотни тысяч и прогорели. Кто-то считает криптовалюту очередным финансовым пузырем, в то время как другие пополняют ей золотовалютные резервы страны. 

Куда вложиться: в золото или в биткоин? Мнение бизнес-тренера-2

Лилия Борисова, бизнес-тренер:
Сейчас биткоин можно считать новой эрой и той самой золотой валютой. Большое количество мировых компаний используют биткоин не только как средство платежа, а как средство накопления. Если люди раньше и компании скупали именно золото, то сейчас, как золотой резерв, они именно скупают биткоин, потому что они понимают, что биткоин будет дорожать. 

Не только биткоин, конечно. Биткоин – это основа основ, но есть и другие криптовалюты. Эфириум – это тоже одно из средств платежей, которые будут только крепчать в будущем.

Подробности в видео.

# Деньги # Лилия Борисова

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