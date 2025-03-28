Мемкоины создают мошенники? Алексей Бакун о том, почему они считаются пустышкой

Мемкоины – отдельная область криптовалют. Они родились из шутки, выросли на хайпе и существуют благодаря желанию быстро разбогатеть. Это пустышка, завернутая в яркую обертку сарказма. Ключевая ценность мемкоина в его популярности и раскрученности. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Создается токен, который распределяется среди крупных игроков относительно, мошенников, которые будут создавать группу, в которой потом будет это все продаваться. Начинаем запускать информационные поводы, подтягивают искусственный интеллект и начинают от лица Илона Маска там и так далее, известных личностей, начинают запускать на биржу.

Предварительная продажа монеты всегда осуществляется людям в Telegram-каналах. Люди ее покупают и, пока монета не вышла на биржу, монета растет в цене, ее продать нельзя, и в момент покупки она все время растет. И потом, как только она запускается на биржу, люди, которые купили эту монету, конечно, пытаются ее продать. У них это не всегда получается, потому что все хотят продать, и монета падает ниже всего. То есть купили за 100 долларов продали за 10 центов.