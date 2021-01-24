«Мы понимали, что уже так просто та ночь не закончится». Бойцы ОМОН о событиях августа

Новости Беларуси. Служить в ОМОН всегда было престижно. Было, есть и будет. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Парням и девушкам, которые выбрали столь непростой путь, к сложностям не привыкать. Сейчас в элитном подразделении служат лучшие. Достойное образование, отменное здоровье, крепость силы и духа – это все про них. В противоречивом 2020-м именно ОМОН стал горой за нашу страну и весь белорусский народ. Достойнейшие мужчины нашей страны присягали на верность родине и не предали ее. Герои нашего времени, которые не допустили в Беларуси хаоса.

Спасибо истинным защитникам Отечества – в репортаже Оксаны Семашко. Оксана Семашко, корреспондент:

Именно так превращаются в настоящих бойцов. Пара минут – такое время отводится, чтобы надеть форму. Кстати, экипировка весит от 10 килограммов. А дальше уже потяжелее. Вот такой щит весит 40 килограммов. «Настолько добрые глаза!» Что говорят люди, которые попали на экскурсию в часть ОМОН От тревожного вызова до сборов – пять минут. На счету каждая секунда.

Мы давали присягу нашей стране – служить народу. Поэтому мы обязаны защищать наш конституционный строй. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. На низком старте днем и ночью. Они – наш спокойный сон и мирная жизнь. Не быть равнодушным к чужой беде для них закон.

Когда начали лететь бутылки, камни, там некоторым сотрудникам прилетало и в голову. Мы понимали, что уже так просто та ночь не закончится. Бойцы ОМОН первыми бросились защищать свою страну и белорусов. И не допустили хаоса.

Наше стремление, глядя на то, что происходит в других странах, – чтобы наша страна, как и раньше, отличалась спокойствием, миролюбием среди людей, чтобы не было таких явных конфликтов. Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба Спасти тонущего человека, усмирить семейного дебошира, поймать за руку уличного мошенника – для каждого из них дело привычное. Но с из ряда вон выходящим безумием на улицах столкнулись впервые.

Со стороны женского пола впервые было наблюдать такие истерические моменты, все делалось на камеру, на публику, чтобы сделать определенную картинку. Нашумевшие даты и одиозные персоны не заставили бойцов ОМОН предать свои принципы – спасать женщин, стариков, подростков, которые не «нагулялись» с лайками, хотели сорвать хайп от них самих.

Больше всего поражало то, что участники вели на несанкционированные массовые мероприятия своих детей. Это толпа в любом случае. Тут может быть угроза, в том числе какая-то паника, внезапный звук, который мог бы напугать. Многие люди создавали тем самым угрозу для себя и для своих маленьких детей. Некоторые из бойцов, спасая других от обезумевшей толпы, первыми приняли удар на себя. До сих пор проходят лечение от травм, нанесенных камнями и бутылками, после наезда машин.