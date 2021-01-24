«Настолько добрые глаза!» Что говорят люди, которые попали на экскурсию в часть ОМОН

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Держишься? Оп! Молодец. Патриотов пригласили в святая святых – первую оперативную роту. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба

Алексей Сазановец:

Это очень большого стоит, поэтому спасибо им мы не устанем, наверное, говорить.

Ирина Ляднович:

Настолько добрые лица, настолько добрые глаза! У них даже морщинки у всех, понимаете, добрые вот здесь. Я не знаю, с чего люди думают, что это какие-то агрессивные люди. Абсолютно нет.

Василий Рымар:

С каких времен наша белорусская милиция стала плохой? Может, с 1917 года, со времен Михаила Фрунзе? Конечно, нет. Она наводила порядок именно в нашем государстве. Может быть, в годы Великой Отечественной войны? Ни в коем разе. Эти ребята, наши белорусские милиционеры, ковали эту Победу вместе с нашими дедами и прадедами. Если смотреть то, что происходит сейчас в мире, как они защищают свой порядок в Европе, США и прочее, я могу сказать больше: наша милиция работает более ювелирно.

Обменяться любезностями, сказать друг другу спасибо – здесь, говорят, никогда не будет лишним. Горячий чай, свежая выпечка и просто теплые слова белорусов с горячим сердцем согревали и ободряли тех, кто всегда на передовой и не сделал ни шагу назад.

Ольга Маршалович:

Я думаю, что еще больше идей у нас будет. Естественно, наша фантазия не знает границ, поэтому каждый раз мы придумываем что-то новое. Очень важно и для нас, и для подрастающего поколения. В первую очередь детям нужно знать, кто стоит на защите нашей страны и спокойствия нашего народа.

Оксана Семашко, корреспондент:

Поддержка семьи и даже чужих, но ставших такими родными и заботливыми – белорусов, для бойцов ОМОН еще какая мотивация. Ушедший год был сложным для всех. Пандемия нас ограничила в общении. Отсюда накопилось немало эмоций. А мессенджеры нас и вовсе выбили из колеи. Однако уже всем давно стало ясно – белорусов умышленно хотят разобщить. А здесь, как говорится, ломать легче, чем строить, а работать – это вам не гулять. «Больше всего поражало, что вели на несанкционированные массовые мероприятия своих детей». Бойцы ОМОН о событиях осени