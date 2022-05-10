«Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал». Каково учиться в старейшем вузе Беларуси?
Новости Беларуси. Мир меняется, меняется и рынок труда. Современные тенденции требуют особых профессиональных навыков, поэтому каждый год вузы открывают новые направления. Востребованные профессии появляются в белорусских университетах и в 2022 году. В одном из старейших учебных заведений, в Полоцком государственном университете, откроется набор абитуриентов на специальность «Инструментальные средства и технология проектирования интеллектуальных систем». Все подробности рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Кардюкевич, доцент кафедры социальных коммуникаций финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета, Елена Покатова, студентка 3 курса, и Иван Гудошников, студент 2 курса.
Александр Меженный, ведущий:
Старейший город в Беларуси, старейшее учебное заведение в Беларуси, студенты молодые, доценты тоже. Полоцк и университет – это то место, где сочетаются традиции. Как это все синтезируется вместе, насколько интересно сейчас учиться в вашем учебном заведении?
«Наши студенты имеют возможность учиться в стенах Полоцкого иезуитского коллегиума»
Ольга Кардюкевич, доцент кафедры социальных коммуникаций финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета:
Традиции и современность действительно очень хорошо представлены в нашем университете, потому что не даром наши студенты имеют возможность учиться в стенах Полоцкого иезуитского коллегиума, старейшего учебного заведения нашей страны. Это прерогатива полоцких студентов. При этом на базе нашего университета проходит ряд самых современных мероприятий, которые интересны и преподавателям, и студентам, и гостям нашего университета.
Юлия Самусенко, ведущая:
Расскажите про мероприятия. Что уже прижилось у студентов?
Какие мероприятия проводят в Полоцком государственном университете для студентов?
Елена Покатова, студентка 3 курса Полоцкого государственного университета:
Личные соревнования, вроде «Студента года», конкурсы красоты и различные проявления других творческих дисциплин.
Иван Гудошников, студент 2 курса Полоцкого государственного университета:
Мне довелось поучаствовать в этом году впервые в конкурсе «Мисс и мистер ПГУ». Для всего университета это был великолепный опыт.
Александр Меженный:
Победил?
Иван Гудошников:
К сожалению, не довелось. Все понравилось. Было круто, весело, было много интересных ребят, с которыми можно пообщаться.
«Существуют свои легенды о призраках, об иезуитах, которые оставили свой след»
Александр Меженный:
Я бывал на территории вашего университета. Мы исследовали территорию. Там есть какие-то катакомбы. Река подмыла берег – вывалился бочонок с золотом. Есть какие-то легенды? Вечный студент, который бродит по коридорам и кричит: «Халява, приди». Что в этом плане?
Ольга Кардюкевич:
Подобные легенды существуют, как и во всех подобных исторических местах. Существуют свои легенды о призраках, об иезуитах, которые оставили свой след и премудрость в стенах иезуитского коллегиума. Но не следует забывать, что у нас, кроме исторических мест (половцы всегда с историей ассоциируются), есть учебные корпуса и в Новополоцке, молодом городе Беларуси, поэтому туда тоже следует обращать внимание. У нас и там есть ряд культурных объектов достаточно интересных. Например, та же шахматная площадка во внутреннем дворике нашего корпуса.
Юлия Самусенко:
Вы уже студенты 2 и 3 курса.
Не было ли мысли поменять специализацию на более высокотехнологичное направление?
Иван Гудошников:
Нет, потому что данная специальность раскрылась для меня новыми красками буквально после первого семестра. Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал, которые только подогрели как мой интерес, так и всех студентов в моей группе к изучению данной специальности.
Александр Меженный:
Сколько в группе девушек?
Иван Гудошников:
12 девушек.
Александр Меженный:
А парней?
Иван Гудошников:
10.
Александр Меженный:
Отличная группа. Можно всем вашим сокурсникам передать привет.
Иван Гудошников:
Уважаемая группа 20-СК! Всем привет. Мы вас любим!
Александр Меженный:
Тем студентам, которые уже в стенах университета обучаются, привет передали. Что можете сказать тем людям, которые собираются поступать в ваш вуз в этом году? А может быть, даже в другие вузы.
Советы абитуриентам Полоцкого государственного университета
Елена Покатова:
Самое главное – выбрать то, что действительно нравится. Чтобы нравилось учиться и развиваться в этом направлении.
Александр Меженный:
Надо думать в первую очередь сердцем. По личному опыту могу сказать, что находились люди, которые отговаривали. Не слушайте. Если нравится, надо делать.
Ольга Кардюкевич:
В нашем университете прекрасная современная инфраструктура, которая понравится будущим абитуриентам и их родителям, потому что это важные люди в момент выбора будущей профессии. У нас прекрасная организация. Я думаю, ни один абитуриент не пожалеет, появившись в стенах нашего университета на любом мероприятии – будь то день открытых дверей, будь то приемная кампания – и в дальнейшем обучаясь нашем университете.
Юлия Самусенко:
Остается лишь добавить: при выборе востребованной профессии все же стоит принимать в расчет исключительно собственные ценности, навыки и интересы.