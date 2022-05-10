«Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал». Каково учиться в старейшем вузе Беларуси?

Новости Беларуси. Мир меняется, меняется и рынок труда. Современные тенденции требуют особых профессиональных навыков, поэтому каждый год вузы открывают новые направления. Востребованные профессии появляются в белорусских университетах и в 2022 году. В одном из старейших учебных заведений, в Полоцком государственном университете, откроется набор абитуриентов на специальность «Инструментальные средства и технология проектирования интеллектуальных систем». Все подробности рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Кардюкевич, доцент кафедры социальных коммуникаций финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета, Елена Покатова, студентка 3 курса, и Иван Гудошников, студент 2 курса. Александр Меженный, ведущий:

Старейший город в Беларуси, старейшее учебное заведение в Беларуси, студенты молодые, доценты тоже. Полоцк и университет – это то место, где сочетаются традиции. Как это все синтезируется вместе, насколько интересно сейчас учиться в вашем учебном заведении? «Наши студенты имеют возможность учиться в стенах Полоцкого иезуитского коллегиума»

Ольга Кардюкевич, доцент кафедры социальных коммуникаций финансово-экономического факультета Полоцкого государственного университета:

Традиции и современность действительно очень хорошо представлены в нашем университете, потому что не даром наши студенты имеют возможность учиться в стенах Полоцкого иезуитского коллегиума, старейшего учебного заведения нашей страны. Это прерогатива полоцких студентов. При этом на базе нашего университета проходит ряд самых современных мероприятий, которые интересны и преподавателям, и студентам, и гостям нашего университета. Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажите про мероприятия. Что уже прижилось у студентов? Какие мероприятия проводят в Полоцком государственном университете для студентов?

Елена Покатова, студентка 3 курса Полоцкого государственного университета:

Личные соревнования, вроде «Студента года», конкурсы красоты и различные проявления других творческих дисциплин. Иван Гудошников, студент 2 курса Полоцкого государственного университета:

Мне довелось поучаствовать в этом году впервые в конкурсе «Мисс и мистер ПГУ». Для всего университета это был великолепный опыт. Александр Меженный:

Победил? Иван Гудошников:

К сожалению, не довелось. Все понравилось. Было круто, весело, было много интересных ребят, с которыми можно пообщаться. «Существуют свои легенды о призраках, об иезуитах, которые оставили свой след»

Александр Меженный:

Я бывал на территории вашего университета. Мы исследовали территорию. Там есть какие-то катакомбы. Река подмыла берег – вывалился бочонок с золотом. Есть какие-то легенды? Вечный студент, который бродит по коридорам и кричит: «Халява, приди». Что в этом плане? Ольга Кардюкевич:

Подобные легенды существуют, как и во всех подобных исторических местах. Существуют свои легенды о призраках, об иезуитах, которые оставили свой след и премудрость в стенах иезуитского коллегиума. Но не следует забывать, что у нас, кроме исторических мест (половцы всегда с историей ассоциируются), есть учебные корпуса и в Новополоцке, молодом городе Беларуси, поэтому туда тоже следует обращать внимание. У нас и там есть ряд культурных объектов достаточно интересных. Например, та же шахматная площадка во внутреннем дворике нашего корпуса. Юлия Самусенко:

Вы уже студенты 2 и 3 курса. Не было ли мысли поменять специализацию на более высокотехнологичное направление?

Иван Гудошников:

Нет, потому что данная специальность раскрылась для меня новыми красками буквально после первого семестра. Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал, которые только подогрели как мой интерес, так и всех студентов в моей группе к изучению данной специальности. Александр Меженный:

Сколько в группе девушек? Иван Гудошников:

12 девушек. Александр Меженный:

А парней? Иван Гудошников:

10. Александр Меженный:

Отличная группа. Можно всем вашим сокурсникам передать привет. Иван Гудошников:

Уважаемая группа 20-СК! Всем привет. Мы вас любим! Александр Меженный:

Тем студентам, которые уже в стенах университета обучаются, привет передали. Что можете сказать тем людям, которые собираются поступать в ваш вуз в этом году? А может быть, даже в другие вузы. Советы абитуриентам Полоцкого государственного университета