Вы знали, что 90 лет назад появился первый советский телевизор? Вот что ещё отмечают 10 мая

День движения для здоровья

Сегодня, 10 мая, отмечается Всемирный день движения для здоровья. Праздник был инициирован в 2003 году Всемирной организацией здоровья с целью повышения престижа занятий физической культурой. В этот день по всей планете проходит мероприятия для привлечения внимания к двигательной активности. Самый доступный способ улучшить свое физическое и эмоциональное состояние – выбрать себе подвижное хобби по душе и регулярно уделять время этому увлечению. 90 лет советскому телевизору

10 мая ровно 90 лет назад завод «Коминтерн» в Ленинграде выпустил первые 20 советских телевизоров. Это была малогабаритная ТВ-приставка к радиоприемнику, а для приема звука требовался еще один радиоприемник, настроенный на другую чистоту. В 1933-1936 годах завод выпустил более 3 тысяч таких телевизоров марки «Б-2» с экраном 3х4 сантиметра, со стеклянной лупой. Телепередачи начали выходить только с 1939 года, они были предвестниками нынешнего телевидения. Экспериментальные программы передавали с помощью радиостанций, и они выходили в эфир время от времени, никакого расписания не было. День книги в Германии

День книги проходит в Германии ежегодно 10 мая. Дата эта выбрана совсем неслучайно, она напоминает миллионам людей во всем мире об истинном лице фашизма. Именно 10 мая 1933 года в Берлине и некоторых других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму. Публичное сжигание книг было направлено, во-первых, на запугивание среднего человека, привыкшего относиться с уважением к печатному слову. Во-вторых, на привлечение молодежи на сторону нацистов. Она давала возможность молодежи почувствовать радикализм новой власти, а также то, что новая власть возлагает на нее большие надежды. Именно студентам предписывалась основная роль в инквизиции книг. Всемирный день кактуса