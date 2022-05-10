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Более 1,5 млн просмотров. Интервью Лукашенко держится в трендах YouTube

10 мая 2022 11:02
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Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси одному из крупнейших международных информагентств Associated Press – в трендах русскоязычного сегмента YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1,5 млн просмотров. Интервью Лукашенко держится в трендах YouTube-1

Откровенный разговор и эксклюзивные факты о конфликте в Украине вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Только на нашем канале тематический видеоматериал посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.

Более 1,5 млн просмотров. Интервью Лукашенко держится в трендах YouTube-4

Активно продолжают смотреть и речь на площади Победы 9 Мая, в которой Александр Лукашенко жестко поставил вопросы перед западными политиками. Сотни тысяч зрителей и не меньше комментариев. Еще одно доказательство тому, что запрос на правду у общества серьезный.

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# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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