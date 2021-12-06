Появилась одышка после коронавируса. Эти упражнения укрепят ваши лёгкие

Дышите глубже. После перенесенного коронавируса многим просто необходима легочная реабилитация.

Сергей Чичук, кинезиолог, остеопат и мануальный терапевт:

Если ничего не выполнять, то идет хронизация заболевания, хуже насыщается кровь кислородом, что вызывает появление новых каких-то симптомов, других заболеваний на фоне того, что идет закисление крови. Чтобы выявить, есть ли у вас какие-то нарушения в дыхательной системе, существует специальный диагностический комплекс.

Сергей Чичук:

Первое, что я рекомендую сделать – это поместить под ключицу сначала левую, потом правую ладонь, сделать глубокий вдох. В норме вы должны ощущать, что ладонь смещается вперед и к левому плечу.

Второй метод исследования – использование пульсоксиметра. Этот прибор помогает определить насыщение крови кислородом. Следует ориентироваться на цифры от 95 до 99, при таком результате, как правило, не требуется медицинское вмешательство. Существует целый комплекс упражнений для людей, которые перенесли коронавирус.

Сергей Чичук:

Первая группа упражнений посвящена пациентам, которым мы назначаем дыхательные упражнения, подозреваем, что у них есть спаечный процесс. Как мы это еще раз дополнительно проверяем? Опять же, есть пульсоксиметр на руке либо мое ощущение нехватки воздуха. Что я для этого делаю? Я полностью сгибаюсь, обхватываю руками ноги и дышу.

В такой позиции следует находиться около 30 секунд. Второе проверочное положение.

И третий способ – это положение лежа на правом или левом боку. Затем нужно понять, в каком из трех положений вам хуже всего дышится и именно в нем выполнять дыхательную гимнастику. Сергей Чичук:

Общий комплекс подходит для всех пациентов. Первая позиция стоя: ноги на ширине плеч, руки сцепляем в замок, поднимаем их над головой, делаем вдох, на выдохе сжимаем грудную клетку, отпускаем.

Второе упражнение выполняется сидя. Для него нам понадобится стул. Стопы должны доставать до пола. Одна ладонь остается на колене, вторая рука на вдохе вместе с боковым наклоном туловища поднимается и тянется в сторону, на выдохе возвращается в исходное положение.

Еще один пример. В положении лежа на спине, ноги согнуты. На вдохе руки идут в стороны, на выдохе обхватываем одно из коленей. При выполнении упражнений у вас не должно быть болевых синдромов. Важно также понимать, что одышка и проблемы с дыханием – это не всегда следствие перенесенного воспаления легких.

Татьяна Ерофеева, терапевт 1 категории медицинского центра:

Одышка может быть и от общей интоксикация организма, из-за того, что во время ковида происходит истощение энергетических резервов организма. Также одышка может быть следствием поражения сердца: осложнения на сердечные мышцы. Если одышка долго не уходит, нужно обратиться к специалистам, вам назначат подходящие анализы и сделают кардиограмму сердца.