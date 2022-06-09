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«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов

09 июня 2022 12:36
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Новости Беларуси. Рекордное количество белорусов, более 100 тысяч человек, стали донорами крови в 2021 году. Это позволило достичь максимальных за историю национальной службы крови объемов заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов-1

Благодаря этому организации здравоохранения страны полностью обеспечены качественными и безопасными компонентами крови, а также основными лекарственными средствами из плазмы крови человека. Так, уникальный препарат, плазму, обогащенную тромбоцитами, создали и внедрили в практику специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Лекарство вводится внутрь больного или поврежденного сустава и восстанавливает хрящи. Препарат можно использовать и в офтальмологии, акушерстве, гинекологии, косметологии.

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов-4

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Без донорской крови и ее компонентов система здравоохранения ни в одной стране мира не может существовать. Уникальные направления получения уже из компонентов крови лекарственных средств, из плазмы крови те технологии, которыми владеет небольшое количество стран. Это возможность оказывать медицинскую помощь не только пациентам хирургического профиля, но и пациентам терапевтического профиля, с нарушением работы печени, ЖКТ, пациентам ожоговых отделений.

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов-7

Олег Чеботарев, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Подготовлен законопроект о донорстве крови и ее компонентов. 16 июня он выходит на первое чтение. Все выплаты, которые существуют на данный момент, будут сохранены. Учтены новые современные технологии, этапы развития, все это прописано в новом законопроекте. Повышается возраст донации до 65 лет.

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов-10

14 июня в нашей стране традиционно будет отмечаться Всемирный день донора крови. Тема кампании этого года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».

# Медицина # общество # Федор Карпенко # Олег Чеботарев # Фотофакт

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