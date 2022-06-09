«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов

Новости Беларуси. Рекордное количество белорусов, более 100 тысяч человек, стали донорами крови в 2021 году. Это позволило достичь максимальных за историю национальной службы крови объемов заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря этому организации здравоохранения страны полностью обеспечены качественными и безопасными компонентами крови, а также основными лекарственными средствами из плазмы крови человека. Так, уникальный препарат, плазму, обогащенную тромбоцитами, создали и внедрили в практику специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Лекарство вводится внутрь больного или поврежденного сустава и восстанавливает хрящи. Препарат можно использовать и в офтальмологии, акушерстве, гинекологии, косметологии.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Без донорской крови и ее компонентов система здравоохранения ни в одной стране мира не может существовать. Уникальные направления получения уже из компонентов крови лекарственных средств, из плазмы крови – те технологии, которыми владеет небольшое количество стран. Это возможность оказывать медицинскую помощь не только пациентам хирургического профиля, но и пациентам терапевтического профиля, с нарушением работы печени, ЖКТ, пациентам ожоговых отделений.

Олег Чеботарев, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Подготовлен законопроект о донорстве крови и ее компонентов. 16 июня он выходит на первое чтение. Все выплаты, которые существуют на данный момент, будут сохранены. Учтены новые современные технологии, этапы развития, все это прописано в новом законопроекте. Повышается возраст донации до 65 лет.