Международная конференция по теме развития православия проходит в Академии наук. О чём говорят?

Новости Беларуси. 1030 лет православию на белорусских землях. Именно столько прошло со дня основания первой Полоцкой епархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И именно от этого события ведет отсчет официальная история православной церкви на территории Беларуси.

Об историческом развитии православия говорили 9 июня на международной конференции в Национальной академии наук. Важная веха в истории – в докладах и дискуссиях форума. Один из самых актуальных вопросов – отношения государства и религии. Обществу еще предстоит переосмыслить многие ценности в контексте кардинальных изменений современного мира. А это требуют опоры на духовность и традиции, которые веками несло православие.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Важно не просто обозначить значимость даты, а вместе с тем и остановиться на важнейших событиях, которые лежат в течение всего этого длинного славного периода, который имеет в себе и трудные эпизоды, периоды жизни для нашего народа. Благодаря духовной составляющей эти трудные моменты как раз были преодолены, и мы сейчас имеем самостоятельную, суверенную Беларусь.