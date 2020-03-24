Чартер Belavia вернул 70 белорусов и иностранцев из московского «Внуково»

Новости Беларуси. Третий чартер авиакомпании «Белавиа» доставил в Минск 70 белорусов и иностранцев, которые не могли выехать из московского аэропорта «Внуково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Еще 60 наших граждан вернулись на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ. Всего на чартерном рейсе в белорусскую столицу прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.