Немножко недотянули – социально-экономические показатели региона обсудили в Гродно

Объем валового регионального продукта составил почти 13 миллиардов рублей. Это на процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост есть, однако необходимо ускоряться, подчеркнул Юрий Караев. Расчет при этом на то, что внесут свою лепту результаты уборочной, которая в этом году проходит в более поздние сроки. Свои резервы включат также крупные предприятия.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Справляемся в целом хорошо, но есть такие понятия, как экономическая (финансовая) дисциплина и показатели экономического роста, которые у нас есть – тот же валовый региональный продукт, индекс физического объема, зарплата и так далее – они немножко неровно растут. Немножко до задания в региональном продукте мы не дотянули, у нас задание всегда центр дает повышенное, чтобы мы не спали. И мы должны превзойти прошлый год – жизнь растет, цивилизация растет, потребности людей растут, движение вверх и вперед всегда должно быть.