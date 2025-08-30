Немножко недотянули – социально-экономические показатели региона обсудили в Гродно

Итоги социально-экономического развития Гродненской области в первом полугодии 2025-го подвели на заседании облисполкома. Показатели неплохие. Средняя начисленная зарплата в регионе выросла более чем на 18 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объем валового регионального продукта составил почти 13 миллиардов рублей. Это на процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост есть, однако необходимо ускоряться, подчеркнул Юрий Караев. Расчет при этом на то, что внесут свою лепту результаты уборочной, которая в этом году проходит в более поздние сроки. Свои резервы включат также крупные предприятия.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Справляемся в целом хорошо, но есть такие понятия, как экономическая (финансовая) дисциплина и показатели экономического роста, которые у нас есть – тот же валовый региональный продукт, индекс физического объема, зарплата и так далее – они немножко неровно растут. Немножко до задания в региональном продукте мы не дотянули, у нас задание всегда центр дает повышенное, чтобы мы не спали. И мы должны превзойти прошлый год – жизнь растет, цивилизация растет, потребности людей растут, движение вверх и вперед всегда должно быть.
Перед руководителями районной вертикали власти, отраслей, предприятий и организаций поставлены конкретные задачи. Особое внимание – социальной составляющей. Отдельный акцент был сделан на качестве жизни сельчан. Забота о них должна быть в приоритете.