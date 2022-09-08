Как тренируются водолазы? Вот что рассказали в Борисовском учебном центре

Новости Беларуси. У спасателей-водолазов прошли тренировочные занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Борисовском учебном центре подготовку специалистов проводили в специально оборудованном бассейне, после чего мастера приступили к отработке элементов в естественных условиях.

Вадим Подольский, командир разведывательно-водолазного взвода:

Водолаз выбывает в определенное место, дается команда приступить к поиску, он находит станок (уже с полотном приходит) и начинает распиливать металлический прут. Диаметр металлического прута от сантиметра до 1,5. После выполнения он дает команду и выходит на поверхность. Отработка аварийных действий страхующего водолаза заключается в том, что водолаз обучаемый находится на определенном расстоянии от берега, подает команду, что плохое самочувствие, либо имитация – перестала помпа качать, либо разрез костюма. После чего мы страхующего водолаза отправляем по его сигнальникам к аварийному водолазу. И он его уже доставляет к трапу.