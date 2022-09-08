Какие мероприятия ко Дню города можно посетить 8 сентября в Минске?

Новости Беларуси. Минск активно готовится ко Дню города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что основные празднования запланированы на вторые выходные сентября, многие мероприятия уже начались.

8 сентября на площадке у Национальной библиотеки Беларуси развернется выставка достижений промышленного сектора столицы. Посмотреть на экспонаты можно будет на протяжении двух дней. В выставке примут участие 12 организаций – как ведущие государственные предприятия, так и частные производственные компании. Зрители смогут увидеть около 50 единиц самой современной техники.