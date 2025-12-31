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Активисты БРСМ Слуцкого района приняли участие в марафоне «Наши дети»

31 декабря 2025 10:11
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Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране. Отряд БРСМ «Доброе сердце» из Слуцкого района дарит радость тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты БРСМ Слуцкого района приняли участие в марафоне «Наши дети»-2

Волонтеры собирают подарки, которые отправят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активисты БРСМ, словно добрые волшебники, посетят Слуцкий социально-педагогический центр, навестят воспитанников районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также дома семейного типа. Помимо полезных и приятных подарков ребят ждет праздничная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Активисты БРСМ Слуцкого района приняли участие в марафоне «Наши дети»-4

Мария Хватынец, волонтер БРСМ:
Мы рады видеть детские улыбки и с удовольствием собираем подарки. Вот, например, у нас такие пазлы, тут всякие разнообразные краски, карандаши, гуашь, альбомы – все, что может понадобиться, все, чему были бы рады детки.

Активисты БРСМ Слуцкого района приняли участие в марафоне «Наши дети»-6

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ:
В этом году Белорусский республиканский союз молодежи запустил новую благотворительную акцию «Цепочка добра» для одиноких и одиноко проживающих граждан престарелого возраста. Суть этой акции, чтобы наши волонтеры «Доброе сердце» могли оказать какую-то помощь одиноко проживающим гражданам. Будь то на дому, мы принимаем заявки от пожилых граждан, что им нужно сделать, либо же это пожилые люди, кто находится в специальных заведениях.

Марафон «Наши дети» продлится до середины января. Только в Слуцком районе волонтеры БРСМ планируют навестить более 100 детей, чтобы подарить им веру в новогоднее чудо.

# БРСМ # Благотворительность # Наши дети

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