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Неопрятная, суетливая и растерянная. Как изменился портрет женщины-домохозяйки?

12 марта 2024 18:55
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Исторически так сложилось, что женщина – это хранительница домашнего очага, тепла и уюта. Но за последние годы все очень изменилось, и теперь представительницы прекрасного пола не только воспитывают детей и обустраивают быт, но еще строят успешную карьеру, зарабатывают наравне с мужчинами, а то и больше. Конечно, тренд на домохозяйку по-прежнему существует. Многие женщины осознанно посвящают всю свою жизнь мужу, детям, семейному быту, при этом совсем забывая про самореализацию. О том, в чем плюсы и минусы такой стратегии, можно ли обрести настоящее женское счастье на кухне и что сами мужчины думают по этому поводу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Я знаю, вы мама четверых детей. Расскажите, вы сейчас находитесь в декретном отпуске или все же это ваш осознанный выбор – посвятить свою жизнь семье, детям?

Неопрятная, суетливая и растерянная. Как изменился портрет женщины-домохозяйки?-1

Ирина Войтенко, домохозяйка, многодетная мама:
В декретном отпуске я находилась долгое время, но сейчас уже вышла из этого отпуска. Могу смело сказать, что я осознанно подошла к этому вопросу и занимаюсь своей семьей, детьми, мужем, собой, естественно.

Неопрятная, суетливая и растерянная. Как изменился портрет женщины-домохозяйки?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Само по себе определение «домохозяйка» предполагает в головах многих людей картинку, что это женщина с погасшим, уставшим взглядом, неопрятная, суетливая, растерянная. Но посмотрите на наших прекрасных гостей, сколько в них жизни, красоты и радости.

«Люблю себя». Почему самодостаточные женщины интересны мужчинам – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито # Денис Северов

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