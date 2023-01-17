Как быстро удаётся разоблачить интернет-мошенников? Отвечает эксперт

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома. Юлия Бешанова, ведущая:

Насколько долго и сложно раскрываются преступления, в том числе киберпреступность? Насколько сложно выявить?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Процесс достаточно длительный. Он имеет тоже определенные рамки и свой положительный эффект. Да, понятно, особенно если преступление связано с интернетом. Что такое интернет? Это глобальная Сеть. Могут общаться между собой два человека, находясь на разных концах земного шара. Поэтому сказать, например, что это занимает месяц, два или полгода – это в зависимости от ситуации. Тем не менее да, по сравнению с общей уголовной преступностью это достаточно длительный процесс, потому что он очень серьезно замкнут и в международном сотрудничестве. Как правило, организаторы социальных сетей находятся на территории других государств. Нужно получить определенную цифровую информацию. Юлия Бешанова:

Но охотно идут навстречу?