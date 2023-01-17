Как быстро удаётся разоблачить интернет-мошенников? Отвечает эксперт
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Насколько долго и сложно раскрываются преступления, в том числе киберпреступность? Насколько сложно выявить?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Процесс достаточно длительный. Он имеет тоже определенные рамки и свой положительный эффект. Да, понятно, особенно если преступление связано с интернетом. Что такое интернет? Это глобальная Сеть. Могут общаться между собой два человека, находясь на разных концах земного шара. Поэтому сказать, например, что это занимает месяц, два или полгода – это в зависимости от ситуации. Тем не менее да, по сравнению с общей уголовной преступностью это достаточно длительный процесс, потому что он очень серьезно замкнут и в международном сотрудничестве. Как правило, организаторы социальных сетей находятся на территории других государств. Нужно получить определенную цифровую информацию.
Юлия Бешанова:
Но охотно идут навстречу?
Алексей Новаш:
Да, конечно, у нас построено взаимодействие достаточно серьезное. На уровне Министерства внутренних дел с аналогичными структурами иных государств. Установлены определенные договорные отношения, соглашения, на основании которых мы обмениваемся этой информацией, предоставляем. Да, территории, расстояния имеют достаточно серьезное значение, но это не является каким-то жестким препятствием, чтобы на какой-то стадии это взаимодействие приостановилось и мы не могли проводить какие-то действия. Да, поэтому, может быть, это занимает и месяцы, полугодия... Мы в настоящее время раскрываем преступления, которые были совершены два, три, четыре года назад.
Юлия Бешанова:
То есть срока давности, получается, нет?
Алексей Новаш:
Нет, у каждого преступления есть свой срок давности. В зависимости от категории, к которой оно относится. Но два, три, четыре года – это не срок. Получая определенную информацию в том числе от своих коллег из-за рубежа, получая определенную цифровую информацию в ходе работы в самой Сети, анализируя цифровые следы, которые собираются в течение определенного периода времени, мы приходим и устанавливаем лица, которые причастны к совершению таких преступлений.
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