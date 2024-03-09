Яркие иллюстрации и история средневековой Японии! О чём расскажет читателям книга «Тим в школе ниндзя»?

Ирина Токарева, автор книги:

Эта книга издана по многочисленным просьбам читателей, она очень нравится ребятам, не только мальчикам, но и девочкам, потому что в этой школе ниндзя учатся и девочки. Начинается она с того, что Тим благодаря вот этим волшебным часам как такому временному порталу попадает в те времена, встречается с японскими детьми, которые учатся в школе ниндзя. Они удивляются тому, что видят у Тима в руках, а он удивляется тому, что видит у них в доме. Это необыкновенный том. И здесь, в этой книге, такие информативные иллюстрации, которые помогают нам как раз погрузиться в ту атмосферу, проникнуться тем духом, который был как раз в то время при этих обстоятельствах.