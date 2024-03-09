Яркие иллюстрации и история средневековой Японии! О чём расскажет читателям книга «Тим в школе ниндзя»?

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
«Тим в школе ниндзя» – так называется новая книга из серии «Приключения» белорусского автора Ирины Токаревой. На этот раз главный герой вместе со своими друзьями отправляется в прошлое и попадает в средневековую Японию.
Ирина Токарева, автор книги:
Эта книга издана по многочисленным просьбам читателей, она очень нравится ребятам, не только мальчикам, но и девочкам, потому что в этой школе ниндзя учатся и девочки. Начинается она с того, что Тим благодаря вот этим волшебным часам как такому временному порталу попадает в те времена, встречается с японскими детьми, которые учатся в школе ниндзя. Они удивляются тому, что видят у Тима в руках, а он удивляется тому, что видит у них в доме. Это необыкновенный том. И здесь, в этой книге, такие информативные иллюстрации, которые помогают нам как раз погрузиться в ту атмосферу, проникнуться тем духом, который был как раз в то время при этих обстоятельствах.
Ребята узнают о необычных приемах борьбы ниндзя, учатся узнавать время по глазам кошки и даже ходить по воде.
Подробности в видео.