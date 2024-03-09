Как «Инвацентр» помогает людям с инвалидностью? Рассказал замдиректора учреждения

Каждый день в мире происходят тысячи аварий, несчастных случаев, и сотни человек узнают о неизлечимых болезнях у себя или своих близких. Это как раз тот самый случай, который разделяет жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи, некоторые ставят крест на своей судьбе. Однако немало и тех, кто оказался сильнее. Они не только справились, но и стали на ступень выше. О жизни вопреки мы поговорим сегодня с нашим гостем.

В студии «Нового утра» Олег Кульчи, заместитель директора социального учреждения «Инвацентр».

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите подробнее о центре реабилитации и социальной поддержки. В чем заключается главный посыл работы?