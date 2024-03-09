Как «Инвацентр» помогает людям с инвалидностью? Рассказал замдиректора учреждения
Каждый день в мире происходят тысячи аварий, несчастных случаев, и сотни человек узнают о неизлечимых болезнях у себя или своих близких. Это как раз тот самый случай, который разделяет жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи, некоторые ставят крест на своей судьбе. Однако немало и тех, кто оказался сильнее. Они не только справились, но и стали на ступень выше. О жизни вопреки мы поговорим сегодня с нашим гостем.
В студии «Нового утра» Олег Кульчи, заместитель директора социального учреждения «Инвацентр».
Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите подробнее о центре реабилитации и социальной поддержки. В чем заключается главный посыл работы?
Олег Кульчи, заместитель директора социального учреждения «Инвацентр»:
Социальное учреждение «Инвацентр» Общественного объединения белорусского общества инвалидов – это учреждение, которое занимается тремя основными направлениями. Это социализация людей с инвалидностью, абилитация людей с инвалидностью и трудовая реабилитация и социализация. Это три основных направления, по которым мы работаем.
Сколько подопечных в центре?
Олег Кульчи:
В нашем учреждении посещают разные кружки и секции до 60 человек в сутки.
Дмитрий Потапович:
А как налаживается связь, подскажите, с ними?
Олег Кульчи:
Связь налаживается следующим образом. Либо люди с инвалидностью к нам обращаются непосредственно, либо мы контактируем с районными организациями Общественного объединения белорусского общества инвалидов либо администрацией или территориальными центрами города Минск.
Подробности в видео.