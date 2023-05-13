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Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая

13 мая 2023 15:01
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Ночи станут теплее, дневная температура повысится, но добавятся кратковременные дожди с грозами, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погода прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью ожидается +7…+14 °C. Днем воздух прогреется до +20…+27 °C.  

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-1

В середине недели на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+14 °C. Днем столбики термометров зафиксируют отметки +16…+23 °C, местами до +26 °C.  

В Москве +21 °С, В Риме +19 °С. О погоде в Европе на неделю с 15 по 21 мая читайте здесь.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-4

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-6

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-8

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-10

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-12

Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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