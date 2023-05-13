Потеплеет до +27°C, но не обойдётся без осадков. Прогноз погоды в Беларуси на середину мая

Ночи станут теплее, дневная температура повысится, но добавятся кратковременные дожди с грозами, рассказали в программе « Плюс-минус ». В начале недели погода прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью ожидается +7…+14 °C. Днем воздух прогреется до +20…+27 °C.

В середине недели на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+14 °C. Днем столбики термометров зафиксируют отметки +16…+23 °C, местами до +26 °C.

В Москве +21 °С, В Риме +19 °С. О погоде в Европе на неделю с 15 по 21 мая читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.