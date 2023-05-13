В Москве +21°С, в Риме +19°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 мая

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +17 °C, также пройдет дождь. В Риме +19 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +25 °C.

В столице Болгарии +14 °C, пройдет дождь. В Анкаре +22 °C, без осадков. В Афинах +23 °C, ясно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +25 °C, в Вильнюсе +24 °C, также без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +17 °C, пройдет дождь. В Киеве синоптики обещают +23 °C. В Москве столбики термометров покажут +21 °C, будет ясно.