Олег Гайдукевич: не должно быть принуждения разговаривать на каком-то языке

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все, кто делает в этом политику, это люди, которые предают свою страну и хотят расколоть белорусов. Потому что это недопустимо. Не должно быть этого, не должно быть принуждения разговаривать на каком-то языке, не должно быть никаких ограничений в этой сфере. Все должно быть людям удобно. Как им удобно, как им хорошо, и только так все должно развиваться. Возьмите даже белорусский язык – когда это от души, оно и по-настоящему.