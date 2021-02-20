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Олег Гайдукевич: не должно быть принуждения разговаривать на каком-то языке

20 февраля 2021 18:47
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Новости Беларуси. В программе «Политика без галстуков и купюр» на СТВ заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: не должно быть принуждения разговаривать на каком-то языке-1

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все, кто делает в этом политику, это люди, которые предают свою страну и хотят расколоть белорусов. Потому что это недопустимо. Не должно быть этого, не должно быть принуждения разговаривать на каком-то языке, не должно быть никаких ограничений в этой сфере. Все должно быть людям удобно. Как им удобно, как им хорошо, и только так все должно развиваться. Возьмите даже белорусский язык – когда это от души, оно и по-настоящему.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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