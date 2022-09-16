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«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?

16 сентября 2022 14:50
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Новости Беларуси. Закладку сельхозпродукции в стабфонд планируют увеличить в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году в регионе отмечают хороший урожай овощей и созданы условия, чтобы весь период хранения овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств. Урожай отменный, а вот рабочих рук не хватает. В полях аграриям активно помогают студенты.  

Как трудится молодежный десант, видела Юлия Мычка.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-1

Удобная одежда, старая обувь и бутерброды – это все, что необходимо студентам для незабываемого путешествия. Дальше все включено. Ведра, лопаты и перчатки уже ждут. И пусть ехать всего десять минут, ритм рабочего настроения ребята задают еще в салоне автобуса.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-4

И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-7

Это раньше на уборку картошки отправляли в обязательном порядке без лишних разговоров. Сейчас помощь на грядках – дело добровольное. Ежедневно на трудовую акцию помочь убрать урожай откликаются больше 50 студентов Института пищевых и химических технологий. Для некоторых из них полевые работы превращаются в настоящий квест, где испытания начинаются еще до визита на грядки.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-10

Виктория Эсманская, студентка Могилевского университета пищевых и химических технологий:  
Вчера работали на поле, обувь испачкалась. А сегодня уже придумала, чтобы не испачкать обувь. Чтобы было удобнее и грязи меньше.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-13

Сегодня молодежный десант помогает могилевским аграриям убирать морковь. Косы девицам из темницы молодежь рвет динамично, только ведра звенят. За четыре часа студенты должны собрать 250 килограммов.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-16

Илья Доманцевич, студент Могилевского университета пищевых и химических технологий:  
Сначала, когда предложили, я сомневался, думал, будет тяжело. А на второй день работы уже, как сказать, между собой соревнование придумали такое. Кто быстрее, кто больше соберет. На поле особенно даже видно, кто лентяй, а кто нет.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-19

Чтобы было веселее, ребята работают под музыку. Время есть и для шуток, и для отдыха. Например, будущий инженер технолог мясного производства Алина Лоточко планирует не только морковь собрать, но и лайки. В Tik-Tok вот-вот появится ее танец на грядках.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-22

Алина Лоточко, студентка Могилевского университета пищевых и химических технологий:  
А у нас все прикольные моменты, это же всегда залетает в рекомендации. Поэтому потанцевать на поле с морковкой – это не каждый, наверное, может. Не каждому выдается возможность на таком поле.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-25

В 2022 году урожай овощей в хозяйстве отменный. Только по свекле валовый сбор по сравнению с прошлогодним увеличился в пять раз. Планируется, что суммарные закладки сельхозпродукции в стабфонд здесь вырастут в три раза.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-28

Денис Силкин, главный агроном сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»:  
Все овощи в этом году нас радуют своей урожайностью. Благо, была соблюдена технология возделывания в полном объеме, поэтому осталось только убрать урожай.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-31

Несмотря на то, что студенты работают на полях исключительно в роли волонтеров, за свои труды они получат благодарность овощами.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-34

Ольга Мацикова, проректор Могилевского университета пищевых и химических технологий:  
Мы уже со студенческим активом обсудим, что делать с этими овощами. Возможно, устроим такой большой праздник урожая и приготовим интересные и оригинальные блюда из этих овощей, которые смогут продегустировать все студенты.  

«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?-37

Так что у студентов совсем скоро появится возможность попробовать урожай, который они собрали, на вкус.  

# Уборочная кампания # общество # Юлия Мычка # Виктория Эсманская # Илья Доманцевич # Алина Лоточко # Денис Силкин # Ольга Мацикова # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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