«Потанцевать на поле с морковкой – это не каждый может». Как студенты помогают убирать урожай?

Новости Беларуси. Закладку сельхозпродукции в стабфонд планируют увеличить в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году в регионе отмечают хороший урожай овощей и созданы условия, чтобы весь период хранения овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств. Урожай отменный, а вот рабочих рук не хватает. В полях аграриям активно помогают студенты. Как трудится молодежный десант, видела Юлия Мычка.

Удобная одежда, старая обувь и бутерброды – это все, что необходимо студентам для незабываемого путешествия. Дальше все включено. Ведра, лопаты и перчатки уже ждут. И пусть ехать всего десять минут, ритм рабочего настроения ребята задают еще в салоне автобуса.

И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором.

Это раньше на уборку картошки отправляли в обязательном порядке без лишних разговоров. Сейчас помощь на грядках – дело добровольное. Ежедневно на трудовую акцию помочь убрать урожай откликаются больше 50 студентов Института пищевых и химических технологий. Для некоторых из них полевые работы превращаются в настоящий квест, где испытания начинаются еще до визита на грядки.

Виктория Эсманская, студентка Могилевского университета пищевых и химических технологий:

Вчера работали на поле, обувь испачкалась. А сегодня уже придумала, чтобы не испачкать обувь. Чтобы было удобнее и грязи меньше.

Сегодня молодежный десант помогает могилевским аграриям убирать морковь. Косы девицам из темницы молодежь рвет динамично, только ведра звенят. За четыре часа студенты должны собрать 250 килограммов.

Илья Доманцевич, студент Могилевского университета пищевых и химических технологий:

Сначала, когда предложили, я сомневался, думал, будет тяжело. А на второй день работы уже, как сказать, между собой соревнование придумали такое. Кто быстрее, кто больше соберет. На поле особенно даже видно, кто лентяй, а кто нет.

Чтобы было веселее, ребята работают под музыку. Время есть и для шуток, и для отдыха. Например, будущий инженер технолог мясного производства Алина Лоточко планирует не только морковь собрать, но и лайки. В Tik-Tok вот-вот появится ее танец на грядках.

Алина Лоточко, студентка Могилевского университета пищевых и химических технологий:

А у нас все прикольные моменты, это же всегда залетает в рекомендации. Поэтому потанцевать на поле с морковкой – это не каждый, наверное, может. Не каждому выдается возможность на таком поле.

В 2022 году урожай овощей в хозяйстве отменный. Только по свекле валовый сбор по сравнению с прошлогодним увеличился в пять раз. Планируется, что суммарные закладки сельхозпродукции в стабфонд здесь вырастут в три раза.

Денис Силкин, главный агроном сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»:

Все овощи в этом году нас радуют своей урожайностью. Благо, была соблюдена технология возделывания в полном объеме, поэтому осталось только убрать урожай.

Несмотря на то, что студенты работают на полях исключительно в роли волонтеров, за свои труды они получат благодарность овощами.

Ольга Мацикова, проректор Могилевского университета пищевых и химических технологий:

Мы уже со студенческим активом обсудим, что делать с этими овощами. Возможно, устроим такой большой праздник урожая и приготовим интересные и оригинальные блюда из этих овощей, которые смогут продегустировать все студенты.