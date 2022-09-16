Прямой эфир

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?

16 сентября 2022 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Водитель, повар, парикмахер и даже электромеханик. Рынок трудоустройства пестрит вакансиями. Как не потерять себя в огромном мире профессий и найти свое призвание, точно знают специалисты столичного центра занятости. Ведь именно здесь сотни безработных ежегодно получают заветную путевку в счастливое будущее.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-1

Наталья Ващило, начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
С начала года к нам обратились более 2 000 зарегистрированных безработными граждан, трудоустраиваются. А тем, кто не может трудоустроиться, мы предлагаем обучение. 70 % безработных граждан, которые идут на обучение, имеют гарантированное место работы после завершения обучения. С 15 числа у нас начинает обучение группа поваров. В ближайшее время будет начало обучения группы «Парикмахер, мастер по маникюру». Приступила к обучению группа водителей троллейбуса, они учатся под заказ государственного предприятия «Минсктранс».

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-4

Сегодня мы с вами приступаем к изучению очень важного предмета – правил дорожного движения.

На часах всего 10, а в стенах Минского государственного лицея № 3 машиностроения ни свет ни заря кипит работа – учеба в самом разгаре.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-7

Андрей Луговский:
Я был военным больше 10 лет. Решил попробовать что-то новое, да и обучиться вождению хотелось.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-10

Александр Мазаник:
Пришел из-за того, что отец уже 30 лет работает в Минсктрансе на автобусе. Решил пойти по его стопам.

Подготовить первоклассных водителей троллейбуса – важная миссия, на кону самое ценное – жизнь пассажиров. Но опытные педагоги уверены: тяжело в учении – легко в бою.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-13

Александр Хозяев, преподаватель Минского государственного лицея № 3 машиностроения:
Весь курс обучения длится 3 месяца и 21 день. Сегодня мы с вами находимся в кабинете правил дорожного движения и безопасности движения. Все эти наши предметы согласованы с городской ГАИ. Мы регистрируемся в ГАИ как учебная группа. Контингент, который к нам приходит, – разные возрасты. В прошлой группе у меня был курсант 25 лет и курсантка, которой было под 42.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-16

Павел Граков, преподаватель Минского государственного лицея № 3 машиностроения:
Предмет называется «Механическое и пневматическое оборудование троллейбуса». Занятия проходят именно в парках. Все основные узлы троллейбуса мы там осматриваем. Это им пригодится в будущем, так как определить, мало ли какая неисправность, чтобы его устранить, дать правильную заявку диспетчеру.

Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?-19

Обучение по выбранной специальности новоиспеченным студентам предоставляют совершенно бесплатно, а еще назначают стипендию и по необходимости оказывают материальную помощь.

# Трудоустройство # общество # Наталья Ващило # Павел Граков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»
16 сентября 2022 12:06

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»

В Скиделе открыли новый детский сад, здесь есть бассейн и компьютерный класс
16 сентября 2022 10:42

В Скиделе открыли новый детский сад, здесь есть бассейн и компьютерный класс

ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля
16 сентября 2022 10:18

ГПК: около 53 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля