Учат на парикмахера и водителя троллейбуса. Как помогают безработным белорусам в трудоустройстве?

Водитель, повар, парикмахер и даже электромеханик. Рынок трудоустройства пестрит вакансиями. Как не потерять себя в огромном мире профессий и найти свое призвание, точно знают специалисты столичного центра занятости. Ведь именно здесь сотни безработных ежегодно получают заветную путевку в счастливое будущее.

Наталья Ващило, начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С начала года к нам обратились более 2 000 зарегистрированных безработными граждан, трудоустраиваются. А тем, кто не может трудоустроиться, мы предлагаем обучение. 70 % безработных граждан, которые идут на обучение, имеют гарантированное место работы после завершения обучения. С 15 числа у нас начинает обучение группа поваров. В ближайшее время будет начало обучения группы «Парикмахер, мастер по маникюру». Приступила к обучению группа водителей троллейбуса, они учатся под заказ государственного предприятия «Минсктранс».

Сегодня мы с вами приступаем к изучению очень важного предмета – правил дорожного движения. На часах всего 10, а в стенах Минского государственного лицея № 3 машиностроения ни свет ни заря кипит работа – учеба в самом разгаре.

Андрей Луговский:

Я был военным больше 10 лет. Решил попробовать что-то новое, да и обучиться вождению хотелось.

Александр Мазаник:

Пришел из-за того, что отец уже 30 лет работает в Минсктрансе на автобусе. Решил пойти по его стопам. Подготовить первоклассных водителей троллейбуса – важная миссия, на кону самое ценное – жизнь пассажиров. Но опытные педагоги уверены: тяжело в учении – легко в бою.

Александр Хозяев, преподаватель Минского государственного лицея № 3 машиностроения:

Весь курс обучения длится 3 месяца и 21 день. Сегодня мы с вами находимся в кабинете правил дорожного движения и безопасности движения. Все эти наши предметы согласованы с городской ГАИ. Мы регистрируемся в ГАИ как учебная группа. Контингент, который к нам приходит, – разные возрасты. В прошлой группе у меня был курсант 25 лет и курсантка, которой было под 42.

Павел Граков, преподаватель Минского государственного лицея № 3 машиностроения:

Предмет называется «Механическое и пневматическое оборудование троллейбуса». Занятия проходят именно в парках. Все основные узлы троллейбуса мы там осматриваем. Это им пригодится в будущем, так как определить, мало ли какая неисправность, чтобы его устранить, дать правильную заявку диспетчеру.