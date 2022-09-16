Как утеплить квартиру, пока не включили отопление? Рассказываем самые лучшие способы

Повеял легкий осенний ветерок, на улице стало прохладно, отопительный сезон еще не начался, а это значит, пришло время обогревать свое жилье, чтобы не замерзнуть. Есть несколько способов утепления вашей квартиры. Как это можно сделать?

Александр Моисеенко, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска»:

При устойчивой отрицательной температуре необходимо вызывать представителей ЖКХ. Обследование производится квартиры, чтобы определить, есть ли наличие промерзания, тогда уже за счет бюджета производится утепление квартиры. Если вы решите выполнить это самостоятельно, можно обратиться в специализирующую организацию. Там вам помогут сделать замеры, подберут материал и проведут процедуру утепления.

Александр Моисеенко:

Утепление балконов. Люди делают себе комфорт. То есть выносят электрообогреватель туда, но зачастую не рассчитывают нагрузку сети в квартире. Это за собой влечет что? Постоянно выключаются автоматы, разъединение сети, пропадает свет в квартире. Люди должны понимать, что, если ты тянешь дополнительную нагрузку в квартиру в виде электроподогревателя на балконе, ты должен рассчитывать отдельную ветку. Делаешь проект, расчеты, получаешь технические условия. Помимо работ по утеплению, которые могут помочь осуществить коммунальные службы, действует много предложений воспользоваться бытовыми приборами, которые согреют в холода. Но тут есть важный момент – количество их использования ограничено. И стоит обратить внимание на состояние электропроводки и дату постройки здания.

Александр Моисеенко:

Если это новостройка, можно поставить и два, и три, и более. Никаких препятствий не возникнет. Но если уже дома постройки 1984-го, то тут уже 2,4 киловатта на квартиру расчетная нагрузка. По большому счету, это один обогреватель. Если обогреватель поставить на всю мощность, можем короткое замыкание вызвать, это может и к возгоранию привести. Перегрузка, перегрев, пожар. Самый главный вопрос, который задает себе потребитель перед покупкой, – какой лучше и что выбрать? Давайте разбираться.

Вячеслав Мартынов, директор климатической компании:

Тепловентиляторы. Бывают настенные, напольные, большой выбор по дизайну и цвету. За свои небольшие размеры данный прибор достаточно быстро обогревает помещение. Основные недостатки – высокий уровень шума и высокое энергопотребление. Спираль из сплава металлов – чаще всего это нихром. Вентиляторы с таким нагревательным элементом самые дешевые. Самыми безопасными считаются керамические пластины. В трубчатом электронагревателе нагревательный элемент встраивается внутрь металлической трубы. Туда же вкладывается вещество с высокой проводимостью тепла.

Вячеслав Мартынов:

Электрические конвекторы. Они идеально подходят для жилых помещений, так как имеют всевозможные степени защиты: от опрокидывания, от перегрева либо от влаги. Преимущество у них, что во время работы они не нагреваются, тем самым они безопасны для людей и домашних животных. Энергопотребление конвекторов зависит от нагревательного элемента либо от блока управления, то есть более современные конвекторы более энергоэффективные. Следует знать, что для работы конвекторов необходима стабильная подача электроэнергии. Кроме того, в пределах досягаемости должна быть розетка, поскольку специалисты рекомендуют избегать применения удлинителей. Еще одна разновидность – масляные обогреватели. Из недостатков – тяжелый вес, большое потребление электроэнергии и очень сильно нагреваются во время работы. Но есть и преимущества.