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Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске

16 сентября 2022 12:49
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Новости Беларуси. Ко Дню народного единства в столице приурочили акцию по безвозмездной сдаче крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске-1

В Городском центре трансфузиологии 16 сентября можно было заметить главврачей клиник и сотрудников комитета здравоохранения. Они внесли свой вклад в развитие принципов безвозмездного донорства. Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней.

Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске-4

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это очень символично, что сегодня мы хотим подарить частичку себя для того, чтобы спасти жизни людей в абсолютно разных экстренных ситуациях. Это могут быть травмы, это могут быть какие-то тяжелые заболевания, какие-то особенности родов.

Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске-7

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:
Ежедневно к нам в центр приходят более 150 доноров. Кроме этого, на базе нашего центра функционирует выездная бригада, которая ежедневно выезжает в учреждения и на предприятия Минска для забора крови, и это где-то около 100 человек каждый день.

Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске-10

В Минске более 10 тысяч доноров крови и ее компонентов. И в последние годы их количество только увеличивается.

# Донорство в Беларуси # общество # Елена Богдан # Ольга Климович # Фотофакт

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