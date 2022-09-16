Елена Богдан стала участницей акции по безвозмездной сдаче крови в Минске

Новости Беларуси. Ко Дню народного единства в столице приурочили акцию по безвозмездной сдаче крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Городском центре трансфузиологии 16 сентября можно было заметить главврачей клиник и сотрудников комитета здравоохранения. Они внесли свой вклад в развитие принципов безвозмездного донорства. Переливание крови и ее компонентов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это очень символично, что сегодня мы хотим подарить частичку себя для того, чтобы спасти жизни людей в абсолютно разных экстренных ситуациях. Это могут быть травмы, это могут быть какие-то тяжелые заболевания, какие-то особенности родов.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:

Ежедневно к нам в центр приходят более 150 доноров. Кроме этого, на базе нашего центра функционирует выездная бригада, которая ежедневно выезжает в учреждения и на предприятия Минска для забора крови, и это где-то около 100 человек каждый день.