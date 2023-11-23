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Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях

23 ноября 2023 13:35
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Деревне Мощеное Дзержинского района повезло! В ней живут борцы за чистоту природы. Уборку леса семья Кочетковых превратила в традицию. Теперь гулять приятно и самим, и другим.

Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях-1

Анатолий Кочетков, член Белорусского союза мастеров:
Каждую весну, обычно это приурочиваем к 1 Мая, приезжаем с мотоблоком, собираем. В этом году вывезли шесть прицепов мусора. А наши собаки зимой таскают санки с мусором.

Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях-4

Глава семейства по профессии столяр-станочник. Вдохновился роликами именитых мастеров и решил попробовать себя в токарной обработке. Купил б/у станок и начал открывать космос дерева. Видно, сказались полесские корни. Наш герой родом из Мозыря – известного ремесленного центра.

Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях-7

Надо заниматься тем, к чему лежит больше душа. Это же как гончарное искусство, тоже крутится заготовка на станке. И остальное делается руками...

Подробнее смотрите в видео.

# Хобби # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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