Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях

Деревне Мощеное Дзержинского района повезло! В ней живут борцы за чистоту природы. Уборку леса семья Кочетковых превратила в традицию. Теперь гулять приятно и самим, и другим.

Анатолий Кочетков, член Белорусского союза мастеров:

Каждую весну, обычно это приурочиваем к 1 Мая, приезжаем с мотоблоком, собираем. В этом году вывезли шесть прицепов мусора. А наши собаки зимой таскают санки с мусором.

Глава семейства по профессии столяр-станочник. Вдохновился роликами именитых мастеров и решил попробовать себя в токарной обработке. Купил б/у станок и начал открывать космос дерева. Видно, сказались полесские корни. Наш герой родом из Мозыря – известного ремесленного центра.