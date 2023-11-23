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Республиканский форум сельской молодёжи примут Клецкий и Несвижский районы

23 ноября 2023 11:49
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«Село – территория развития». Около 100 участников из всех областей Беларуси собирает Республиканский форум сельской молодежи. Он состоится 23 и 24 ноября в Клецком и Несвижском районах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский форум сельской молодёжи примут Клецкий и Несвижский районы-1

Рабочая молодежь, занятая на предприятиях АПК, а также в социальной сфере – это агрономы и зоотехники, ветврачи и медработники, механизаторы, комбайнеры и водители, учителя сельских школ и представители сферы культуры. Сейчас у всех одна важная задача: способствовать закреплению специалистов на первых рабочих местах и формированию кадрового резерва для отрасли. На форуме изучат лучший опыт организации условий для проживания и труда на селе, будут говорить о поддержке инициатив юного поколения. Предусмотрена и культурная программа. Так, молодежь побывает на экскурсии в Несвижском замке и примет участие в музыкальном конкурсе.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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