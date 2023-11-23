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Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом

23 ноября 2023 11:37
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Нужно начать утро с идеального завтрака, и сегодня мы приготовим бургер с говяжьей котлетой и томатно-базиликовым соусом.

Нам понадобятся бургерные булочки, говяжий фарш, горчица столовая, майонез, листья салата, помидор, сыр чеддер, красный репчатый лук, базилик сушеный, маринованные огурчики и томатный соус.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-1

Нарезаем помидор кружочками толщиной пять миллиметров. Так же нарезаем лук и огурчики.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-4

Берем говяжий фарш. Добавляем соль, перец, немного растительного масла, чтобы фарш был более сочным.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-7

Для приготовления соуса для бургера понадобится горчица столовая, две чайные ложки майонеза, сушеный базилик, щепотка сахара, молотый перец.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-10

Главный ингредиент – новинка от торговой марки «Золотая капля», томатный соус «Минский». Кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени. Тмин, перец черный, перец душистый, сушеный укроп и чеснок, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Что позволяет сохранить все полезные свойства. В составе соуса только натуральные ингредиенты без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд.

Добавляем четыре ложки томатного соуса и перемешиваем.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-13

Приступаем к обжариванию котлет. На разогретую сковороду добавляем растительное масло. Придаем котлете форму бифштекса. Котлетам не нужна панировка. Жарим котлеты на хорошо разогретой сковороде, чтобы они «запечатались» и не потеряли сочность.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-16

Пока жарятся котлеты, подсушиваем булочки. Обжариваем булочки, чтобы они размокли от сочной котлеты и соусов.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-19

Добавляем к котлетам сыр чеддер.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-22

Нижнюю часть булочки смазываем соусом. Укладываем листья салата. Лучше всего использовать «Айсберг» и «Рамен». Эти салаты очень хрустящие и сочные.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-25

Кольца лука, следом – котлета с сыром, сверху кладем помидор и закрываем крышкой, смазанной соусом.

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом-28

Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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