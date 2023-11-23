Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Нужно начать утро с идеального завтрака, и сегодня мы приготовим бургер с говяжьей котлетой и томатно-базиликовым соусом. Нам понадобятся бургерные булочки, говяжий фарш, горчица столовая, майонез, листья салата, помидор, сыр чеддер, красный репчатый лук, базилик сушеный, маринованные огурчики и томатный соус.

Нарезаем помидор кружочками толщиной пять миллиметров. Так же нарезаем лук и огурчики.

Берем говяжий фарш. Добавляем соль, перец, немного растительного масла, чтобы фарш был более сочным.

Для приготовления соуса для бургера понадобится горчица столовая, две чайные ложки майонеза, сушеный базилик, щепотка сахара, молотый перец.

Главный ингредиент – новинка от торговой марки «Золотая капля», томатный соус «Минский». Кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени. Тмин, перец черный, перец душистый, сушеный укроп и чеснок, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Что позволяет сохранить все полезные свойства. В составе соуса только натуральные ингредиенты без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд. Добавляем четыре ложки томатного соуса и перемешиваем.

Приступаем к обжариванию котлет. На разогретую сковороду добавляем растительное масло. Придаем котлете форму бифштекса. Котлетам не нужна панировка. Жарим котлеты на хорошо разогретой сковороде, чтобы они «запечатались» и не потеряли сочность.

Пока жарятся котлеты, подсушиваем булочки. Обжариваем булочки, чтобы они размокли от сочной котлеты и соусов.

Добавляем к котлетам сыр чеддер.

Нижнюю часть булочки смазываем соусом. Укладываем листья салата. Лучше всего использовать «Айсберг» и «Рамен». Эти салаты очень хрустящие и сочные.

Кольца лука, следом – котлета с сыром, сверху кладем помидор и закрываем крышкой, смазанной соусом.