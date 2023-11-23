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В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете

23 ноября 2023 11:34
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Мы с дочкой безумные шопоголики. Страсть как любим обувь и уже готовимся к зиме. Прикупили несколько пар обуви. В эфире распаковка.

Мы большие поклонницы качественной, хорошей обуви и очень любим бренд «Марко».

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-1

– Куда же без валенок этой зимой? Посмотрите, какой удобный «трактор». А верх сделан из итальянского войлока. Содержится 70 % шерсти.
– Они суперплюшевые и, наверняка, очень удобные.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-4

Очень удобная подошва. Цвет капучино. Контраст с черными резиновыми вставками, которые создают удобство при надевании обуви.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-7

Очаровательные дутики. Рифленая подошва. Если будет слякоть, точно не промокнешь. А еще это болонья из Италии. Она трехслойная. Мои ножки будут всегда сухие. А внутри еще и мех.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-10

Очень мягкие, утепленные зимние кеды. Кстати, в новой коллекции «Марко» очень много кроссовок и кед.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-13

Какой классный цвет! Внутри мягкий мех. И очень интересная подошва. Она напоминает мне пористый шоколад.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-16

Обратите внимание, здесь очень удобный каблук. При всей массивности подошвы они очень легкие.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-19

Высокие кроссовки из натуральной кожи с нежной, мягкой меховой опушкой, двухкомпонентной подошвой. В магазинах «Марко» есть и укороченные модели.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-22

А это вообще базовая модель любого гардероба современной женщины. Оригинальная шнуровка, слоеный рант, монохромная модель. Они очень теплые, на шерстяной подкладке. В «Марко» очень большой выбор ботинок разных цветов: классический черный, хаки, белоснежный. Всем рекомендуем заглянуть в «Марко» за покупками новой коллекции.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-25

Это современное прочтение классики. Лаконичный верх с трендом шубок тедди. Здесь не такая массивная, облегченная подошва.

В магазинах «Марко» появилась новая зимняя коллекция. Показываем обувь, в которой вы точно не замёрзнете-28

А еще, гуляя по магазину «Марко», я обратила внимание на ботинки с повышенной полнотой. На них имеется специальный желтый ярлычок. И они сейчас на скидке.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Фотофакт

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