Поступление без экзаменов – выпускники инженерных классов смогут пройти в вузы по собеседованию

Инженерные специальности все более востребованы среди белорусской молодежи. Доля набора выросла на треть за последние годы. Подготовка квалифицированных специалистов и выполнение кадрового заказа требуют новых подходов в обучении. В ближайшие годы в вузах появятся молодежные конструкторские бюро. К работе в них будут привлекать учащихся инженерных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны это принципиально новая форма взаимодействия со студентами. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец на заседании Республиканского совета ректоров.

Участники обсуждали концепцию развития инженерного образования в Беларуси до 2035 года. Экономика нашей страны нуждается в квалифицированных профильных кадрах. Подготовку начинают уже в школе. На базе учреждений образования действуют инженерные классы. В 2025 году их впервые закончат порядка 2300 человек. Выпускники смогут поступить на некоторые специальности вузов без испытаний – достаточно будет пройти собеседование.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Достаточно сделать несколько понятных и простых шагов. Первое – выбрать специальность, на которую хотите поступить на сайте Министерства образования в соответствующей вкладке «инженерные классы» абитуриенту 2025 года. Есть конкретный перечень специальностей, куда могут поступать выпускники инженерных классов по прохождению собеседования. Второе – выбрать университет, в котором будет осуществляться подготовка по данной специальности, потому что по одной и той же специальности как в региональных, так и в столичных университетах.

На инженерные специальности вузы планируют зачислить около 7,5 тысячи молодых людей. Напомним, в этом году абитуриенты получат возможность стать в очередь для подачи документов дистанционно. Забронировать удобное время можно будет в личном кабинете на сайте РИКЗ.