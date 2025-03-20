Не сдержала слёз, говоря о Лукашенко. Художница «Слуцких поясов» вспомнила встречу с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Шумное производство, конечно, дает о себе знать, но Антонина Исакова сама в деталях расскажет о своей встрече с Президентом. На «Слуцкие пояса» глава государства приезжал в апреле 2014-го, скажем прямо, проверить выполнение своего же поручения – возрождение знаменитых «Слуцких поясов», нашей национальной реликвии. Специально для этого был создан эксклюзивный станок, аналогов которому в мире нет. Первую копию оригинального исторического шедевра подарили Александру Лукашенко как раз в тот самый приезд на предприятие. Кстати, у производства именно этого пояса весьма интересная история. О ней тоже расскажем. Ну а сегодня подарок, как видите сами, бережно хранится во Дворце Независимости. «Он тогда ко мне подошел и поинтересовался, что я делаю» – белоруска о встрече с Президентом

Антонина Исакова, ведущий художник РУП «Слуцкие пояса»:

Я самая первая сидела к входу и разрабатывала на маленьком станочке пояс в выборной технике. Он тогда ко мне подошел и поинтересовался, что я делаю. Я ему рассказывала, что я художник, но я сама научилась ткать для того, чтобы можно было разработать какие-то изделия. Он просто слушал внимательно, улыбнулся, первая встреча была. Я уже не помню год, но это он первый раз приезжал к нам, когда у нас было открытие нового производства «Слуцких поясов». Он посещал фабрику, посещал наши ткацкие, вообще все участки. У нас и вышивка была, и швейный участок, и был участок ручного ткачества. «Даже свечку ставили Радзивиллу». Как новые технологии помогают создавать Слуцкие пояса? Когда у нас открыли производство «Слуцких поясов», закупили уникальный станок ткацкий. Все специалисты предприятия вместе смотрели, как это все делается. Нам тут показывали, как эта программа делается. Конечно, для нас сложно было, потому что мы этих компьютерных программ не знали. Мы там всей гурьбой сидели. И ночевали тут технологи наши, потому что очень сложно, идти не хотел этот пояс. Мы даже обращались и ездили в Несвиж в какой-то костел, даже свечку ставили Радзивиллу, мы решили, что он просто не разрешает нам, чтобы этот поезд на наше предприятие был внедрен. Но потом он у нас пошел уже, может, это и помогло, что мы съездили и разрешение попросили. Сколько нужно времени на изготовление пояса?

Антонина Исакова:

Неделю один пояс изготавливается. Но процесс передачи ниточек очень длительный, там очень дорогие нити, там постоянно каждую ниточку надо еще ткачихе поправлять, чтобы она не затянулась. И вот она стоит и каждую ниточку еще надо поправить, чтобы она ровненько-ровненько шла. О медали «За трудовые заслуги» С Президентом была еще встреча, когда меня награждали медалью «За трудовые заслуги», за мой длительный трудовой путь. Это была награда к 20-летию Управделами Президента, награждали лучших работников. Очень волновалась, конечно. Это, может, было раз в жизни у меня такое… Событие было очень важное, оно было как бы неожиданное, было незапланированное. Такое было, может, от какой-то гордости, что я такой жизненный путь прошла, что все-таки кто-то ценил. Вроде бы работаю как все, а потом оглянусь, думаю, это же столько всего сделано.

Антонина Исакова:

То, что вокруг происходит, конечно, эта война – это очень тяжело, на душе тяжело, когда смотришь. Нет такого, как раньше, когда ты уверен был в будущем, что мир вокруг. Жил просто и наслаждался жизнью. А теперь получается, что уже нет. Может, у меня с возрастом уже ощущение другой жизни. Может, молодежь по-другому это все воспринимает. Я живу, и мне немножко тревожно на душе, что будет завтра, неспокойно. О вдохновении и творческой работе Работаю я уже 36-й год на этом предприятии. Приехала сюда по распределению после окончания Витебского технологического университета легкой промышленности. Я приехала сюда, окунулась в это народное творчество, все техники, технологии – мне настолько это все интересно было, я сама дома какие-то поясочки плела, все эти техники и на дощечках, и на катушечках я плела, и ткачеству научилась. Я станок даже домой приобрела маленький, потому что мне тут не хватало творчества. Тут все-таки было производство промышленное, оно немножко ограничивало творчество. И я станочек выкупила на фабрике и давала волю своей фантазии. Свою работу люблю, раз я столько лет проработала на предприятии. И это творческая работа, постоянно что-то новое, какие-то новые виды, что-то постоянно в голове. И домой приходишь все равно от мыслей, от творчества нельзя уже избавиться. Это уже в крови, в мозгу. Ткачество, работа творческая – это уже стало моей жизнью, даже и личной жизнью стало. Большое внимание уделяется народному промыслам, поддержка большая государства. Это все популярным становится, потому что рынок уже надоел, теперь все вернулось к народному, традиционному. Это связь поколений. Это становление белоруса, нашей нации. Это все должно быть связано неразрывной нитью этой традиции. И молодежь наша тоже заинтересована в этом. Чем похожа на Президента? Виктория Ходосок:

Скажите, вы какими-то качествами похожи на Президента?