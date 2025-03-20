Я другого Президента не представляю, он для всех родной человек – белоруска о Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Антонина Исакова, ведущий художник РУП «Слуцкие пояса»:

Стали ценить больше. Наверное, это связано с нашим руководителем, Лукашенко, с Президентом нашим, потому что он направляет нашу нацию, чтобы мы существовали как белорусы, чтобы мы это помнили, что это наше наследие, что мы это передавали из поколения в поколение, чтобы укреплялась нация наших белорусов, чтобы мы гордились, что мы белорусы, что мы не похожи на других, что у нас душа нараспашку, что мы такие трудяги, трудолюбивые, что труд у нас в крови заложен.

Как по мне, он не изменился за столько лет. Я иногда просматриваю, каким он в молодости был. Мне кажется, что свою линию, идею несет без изменений вперед, не меняясь, свое основное нутро он не меняет. Я, например, другого не представляю Президента. Даже в Беларуси я никого не представляю, кто бы мог бы занять это место и так же руководить, так же страну держать, как он. Это, конечно, очень сильный лидер. Может, самый сильный в мире у нас Лукашенко.

На самом деле как отец родной. Он ведет себя невысокомерно, на таком уровне, как ты общаешься с какими-то родными, близкими. Поэтому, наверное, все за него и проголосовали, выбрали его Президентом почти единогласно, потому что это всем белорусам родной человек.