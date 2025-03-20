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Белорусы в 2025-м проголосовали за жизнь без войны – Антонина Исакова

20 марта 2025 16:23
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белорусы в 2025-м проголосовали за жизнь без войны – Антонина Исакова-2

Антонина Исакова, ведущий художник РУП «Слуцкие пояса»:
Проголосовали, я думаю, что за жизнь без войны. Самое главное, что у нас нет войны.

У меня два сына, поэтому я бы за них очень переживала, если вдруг случилась война и они тоже оказались на войне. Это переживание любой матери. Бережет наших детей просто. Он, как отец, бережет своих детей. И наши дети тоже для него, наверное, как родные. Мы все для него просто дети.

Лукашенко: если кто-то оступился или был одурманен фейками, то у каждого будет шанс вернуться к жизни – подробности здесь.

# Интервью # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Антонина Исакова

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