Белорусы в 2025-м проголосовали за жизнь без войны – Антонина Исакова

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Антонина Исакова, ведущий художник РУП «Слуцкие пояса»:

Проголосовали, я думаю, что за жизнь без войны. Самое главное, что у нас нет войны.

У меня два сына, поэтому я бы за них очень переживала, если вдруг случилась война и они тоже оказались на войне. Это переживание любой матери. Бережет наших детей просто. Он, как отец, бережет своих детей. И наши дети тоже для него, наверное, как родные. Мы все для него просто дети.