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«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам

17 апреля 2024 08:36
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Заседание первой сессии Палаты представителей проходит в Минске. В повестке рассмотрение ряда законопроектов, в том числе международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам-1

Во втором чтении депутаты рассмотрят документ, касающийся деятельности Следственного комитета. Первое чтение ожидает проект закона по вопросам ветеранов. Стоит отметить, что защита и поддержка этой категории граждан – один из элементов социальной политики нашего государства, которому уделяется большое внимание. Законопроект, вынесенный на рассмотрение, включает в себя два блока. Один из них подразумевает расширение социальных льгот.

«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам-4

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня в проекте закона закладываются и будут рассматриваться такие льготы, как бесплатное предоставление лекарств, технических средств социальной реабилитации, бесплатное санкурлечение, оздоровление. Это те льготы, в которых они нуждаются. Эти льготы этим категориям граждан, которые сегодня расширяются, важны с учетом тех важных дат, которые в текущем году и в преддверии следующего года. В этом году в феврале – 35 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Поэтому это очень актуально. Со стороны общественных объединений ветеранов, вдов поступает очень много обращений, запросов на эти льготы. Поэтому государство услышало эти обращения и предусмотрело в проекте закона.

«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам-7

Также парламентариям предстоит принять решение по законопроекту о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Что касается других международных соглашений, речь пойдет о взаимоотношениях с правительством Экваториальной Гвинеи, защите инвестиций. Также депутатам представят законопроект, регулирующий сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере борьбы с терроризмом. В целом в парламентском портфеле сейчас 19 законопроектов, 10 из которых согласованы и готовы к рассмотрению.

# Закон # общество # Ирина Костевич

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