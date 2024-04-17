«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам

Во втором чтении депутаты рассмотрят документ, касающийся деятельности Следственного комитета. Первое чтение ожидает проект закона по вопросам ветеранов. Стоит отметить, что защита и поддержка этой категории граждан – один из элементов социальной политики нашего государства, которому уделяется большое внимание. Законопроект, вынесенный на рассмотрение, включает в себя два блока. Один из них подразумевает расширение социальных льгот.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня в проекте закона закладываются и будут рассматриваться такие льготы, как бесплатное предоставление лекарств, технических средств социальной реабилитации, бесплатное санкурлечение, оздоровление. Это те льготы, в которых они нуждаются. Эти льготы этим категориям граждан, которые сегодня расширяются, важны с учетом тех важных дат, которые в текущем году и в преддверии следующего года. В этом году в феврале – 35 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Поэтому это очень актуально. Со стороны общественных объединений ветеранов, вдов поступает очень много обращений, запросов на эти льготы. Поэтому государство услышало эти обращения и предусмотрело в проекте закона.