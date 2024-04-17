Алёна Дзиодзина: «Эмоционально стабильный, идейный народ гораздо сложнее сбить с курса»

Алена Дзиодзина, психолог:

Еще много-много веков назад апостол Павел, обращаясь с посланием к римлянами говорил: «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И в то же время, почему-то доброе, которое делать хочется, исполнить на практике не выходит. А к злому все равно неизбежно влечет. Ведь зачастую в глубине души большинство людей понимает, что хорошо, а что плохо. Что такие понятия, как любовь, порядочность, верность, справедливость и трудолюбие – хорошо, а жизнь человека, дом и родные края бесценны. И пренебречь этим набором ценностей будет как-то неправильно. Однако по разным причинам люди все равно предают своих ближних, обозляются на родных, не ценят свой дом, пренебрегают своим государством и даже порой человеческой жизнью. На примере украинцев, к сожалению, видно.

Возвращаясь к размышлениям о современном мире в качестве одной из наиболее влиятельных причин, которая вовлекает людей совершать дурное, специфика инфополя. Назначая Владимира Перцова на новую должность, Александр Лукашенко подчеркнул, что идеологическая работа выходит на первый план. Поскольку инфовойна становится все более значимым инструментом борьбы за влияние. А сам сектор средств массовой информации порой предопределяет и ход истории: «Думаю, этот радикальный шаг – с должности министра на руководителя средств массовой информации, идеологической работы в стране – это нужный и полезный в данном направлении шаг… Я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации», – отметил глава государства, определив тем самым и фронт предстоящих работ. Ведь идеология – это обычно основа принципов. В то время как инфовойна атакует по ним. И попадая в контекст борьбы за умы, идейно подкрепленный человек с большей вероятностью сохраняет трезвость, нежели тот, в ком идейность нечеткая или размытая.