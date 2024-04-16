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Температура окружающей среды и количество осадков. Почему вводят запрет на посещение лесов?

16 апреля 2024 21:05
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Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Температура окружающей среды и количество осадков. Почему вводят запрет на посещение лесов?-1

Андрей Будько, начальник отдела охраны, защиты леса и охотничьего хозяйства Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Запреты [на посещение лесов – прим. ред.] вводятся на основании классов пожарной опасности, которые формируются на основании комплексного показателя – это температура окружающей среды, количество осадков, наличие других показателей. Значит, их пять всего. Первый класс – это полное отсутствие горимости в лесах, второй класс – это низкий класс горимости. При первом, втором классе пожарной опасности у нас полностью разрешено посещение лесов. При третьем классе пожарной опасности – это средний класс пожарной опасности, значит, ограничивается посещение лесов. Вводится такое временное ограничение – это ограничивается въезд на автотранспорте, разведение костров в определенных местах и какие-то массовые мероприятия. При четвертом, пятом классах пожарной опасности – это при высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности – вводится полный запрет на посещение лесов.

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# Правила безопасности # общество # Андрей Будько

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