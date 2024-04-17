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Депутаты рассмотрят законопроекты о статусе ветеранов и занятости населения

17 апреля 2024 06:18
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Заседание Палаты представителей состоится 17 апреля. В Овальном зале депутаты рассмотрят ряд законопроектов как в первом, так и во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят законопроекты о статусе ветеранов и занятости населения-1

Это документы по вопросам статуса ветеранов, занятости населения, государственной защиты семей с детьми. Нововведения призваны защитить права и интересы людей. Кроме того, на рассмотрение выносятся проекты, которые связаны с деятельностью Следственного комитета, ратификацией международных договоров. В частности, речь о взаимоотношениях с правительством Экваториальной Гвинеи, защите инвестиций.

Также депутатам представят законопроект, регулирующий сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере борьбы с терроризмом. Еще один из важных пунктов повестки дня – вопрос о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В целом в парламентском портфеле сейчас 19 законопроектов, 10 из которых согласованы и готовы к рассмотрению.

# Закон # общество

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