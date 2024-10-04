О чём говорит постоянное желание смотреть в зеркало? Рассказала психолог

Тамара Давидович, психолог:

С зеркалами стоит обращаться как с инструментом. Это буквально предмет, который показывает вам ваше отражение, показывает, как вы выглядите. Я рекомендую смотреть в зеркало, видеть, что вы хотите улучшить, но обязательно останавливать свое внимание на том, что вам безусловно в себе нравится. Уделять этому несколько минут в день. Понятно, когда девочки красятся, вы будете смотреть в зеркало. Если вы делаете это с какой-то целью, все окей. Если вы делаете это компульсивно и не можете себя контролировать, в этом случае вам нужна помощь.