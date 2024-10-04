О чём говорит постоянное желание смотреть в зеркало? Рассказала психолог

38 раз – именно столько женщина ежедневно заглядывает в зеркало. Психологи бьют тревогу: порядка 80 % девушек разочарованы своим отражением, рассказали в программе «В поисках истины».
38 раз – именно столько женщина ежедневно заглядывает в зеркало. Психологи бьют тревогу: порядка 80 % девушек разочарованы своим отражением, рассказали в программе «В поисках истины».
Тамара Давидович, психолог:
С зеркалами стоит обращаться как с инструментом. Это буквально предмет, который показывает вам ваше отражение, показывает, как вы выглядите. Я рекомендую смотреть в зеркало, видеть, что вы хотите улучшить, но обязательно останавливать свое внимание на том, что вам безусловно в себе нравится. Уделять этому несколько минут в день. Понятно, когда девочки красятся, вы будете смотреть в зеркало. Если вы делаете это с какой-то целью, все окей. Если вы делаете это компульсивно и не можете себя контролировать, в этом случае вам нужна помощь.
С подогревом, подсветкой и даже интерактивные. Сегодня зеркала переросли свою практическую функцию и превратились в полноправный элемент интерьера.
Светлана Перельман, архитектор-дизайнер:
Зеркало непосредственно играет ключевую роль в создании интерьера, так как оно имеет массу функций. Это может быть как отдельный арт-объект в помещении, может быть непосредственно функциональной вещью. Например, в прихожей без зеркала, наверное, ни один интерьер современный не обходится. Потому что, уходя, нужно обязательно посмотреться в зеркало, оценить свой внешний вид.