Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?

Зеркала способны не только пугать людей своими удивительными возможностями, но и развлекать. В начале XX века в моду вошли так называемые «дворцы иллюзий», рассказали в программе «В поисках истины». Один из первых зеркальных аттракционов появился на всемирной парижской выставке и пользовался просто бешеной популярностью.

Павел Лобацевич, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета БГУ:

Существует даже такой аттракцион, как бесконечный коридор. Суть его заключается в том, что если мы возьмем два плоских зеркала, поставим друг напротив друга, то получается, что какой-то предмет отразится сначала в первом зеркале. То есть его изображение будет находиться где-то здесь.

Потом его изображение отразится во втором зеркале. То есть уже даже не сам предмет, а его изображение, оно будет еще более удалено. Потом этот объект будет отражаться опять-таки в первом зеркале. И таким образом будет получаться, можно создать такие условия, что будет казаться, что это, например, бесконечный колодец какой-то или бесконечный туннель. И в этом нет никакой магии.