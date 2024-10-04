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Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?

04 октября 2024 16:02
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Зеркала способны не только пугать людей своими удивительными возможностями, но и развлекать. В начале XX века в моду вошли так называемые «дворцы иллюзий», рассказали в программе «В поисках истины». Один из первых зеркальных аттракционов появился на всемирной парижской выставке и пользовался просто бешеной популярностью. 

Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?-2

Принцип работы его прост. Огромный павильон застраивался целым рядом зеркал в полный рост человека. Таким образом, у вошедшего внутрь складывалась сумасшедшая иллюзия нахождения в толпе. 

Этот аттракцион с зеркалами произвёл фурор в Париже! Как работает «дворец иллюзий»?-4

Павел Лобацевич, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета БГУ:
Существует даже такой аттракцион, как бесконечный коридор. Суть его заключается в том, что если мы возьмем два плоских зеркала, поставим друг напротив друга, то получается, что какой-то предмет отразится сначала в первом зеркале. То есть его изображение будет находиться где-то здесь.

Потом его изображение отразится во втором зеркале. То есть уже даже не сам предмет, а его изображение, оно будет еще более удалено. Потом этот объект будет отражаться опять-таки в первом зеркале. И таким образом будет получаться, можно создать такие условия, что будет казаться, что это, например, бесконечный колодец какой-то или бесконечный туннель. И в этом нет никакой магии.

# Аттракционы # Наука # Развлечения

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