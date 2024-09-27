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Полезно ли для организма донорство крови? Мнение врача

27 сентября 2024 16:06
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Женщины являются не самыми лучшими донорами. Это объясняется в первую очередь тем, что у представительниц прекрасной половины человечества есть ряд сторонних потерь гемоглобина и эритроцитов, рассказали в программе «В поисках истины». Также объем циркулирующей крови в организме у них меньше. И, как следствие, потери железа выше, а значит, и период восстановления дольше. А вот при донорстве забор крови происходит под строгим медицинским контролем. И такие условные потери этой биологической жидкости могут принести отдаленные бонусы. 

Полезно ли для организма донорство крови? Мнение врача -2

Надежда Дядькова, терапевт:
Когда сдаешь кровь, подстегивается система обновления кроветворения, эти люди могут становиться менее уязвимыми для кровотечения, которые остро возникли. Допустим, донор попадает в какую-то аварию, там травму получает, и он меньше пострадает, его организм при кровопотере, чем человек, который не является донором. 

Полезно ли для организма донорство крови? Мнение врача -4

И в целом сдача крови полезна для организма!

Полезно ли для организма донорство крови? Мнение врача -6

Лариса Гущина, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Донорство крови – это полезно. Почему? Потому что во время донации мы забираем где-то примерно 450-470 мл цельной крови, костный мозг начинает работать и выбрасывать в периферическую кровь молодые свежие клетки, поэтому понятно, что организм человека и кровь омолаживается именно этими молодыми клетками. 

# Донорство в Беларуси

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