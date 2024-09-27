Полезно ли для организма донорство крови? Мнение врача

Женщины являются не самыми лучшими донорами. Это объясняется в первую очередь тем, что у представительниц прекрасной половины человечества есть ряд сторонних потерь гемоглобина и эритроцитов, рассказали в программе «В поисках истины». Также объем циркулирующей крови в организме у них меньше. И, как следствие, потери железа выше, а значит, и период восстановления дольше. А вот при донорстве забор крови происходит под строгим медицинским контролем. И такие условные потери этой биологической жидкости могут принести отдаленные бонусы.

Надежда Дядькова, терапевт:

Когда сдаешь кровь, подстегивается система обновления кроветворения, эти люди могут становиться менее уязвимыми для кровотечения, которые остро возникли. Допустим, донор попадает в какую-то аварию, там травму получает, и он меньше пострадает, его организм при кровопотере, чем человек, который не является донором.

И в целом сдача крови полезна для организма!