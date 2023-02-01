«На выходе замечательные работы». В Гродно мастерица создает элементы одежды валянием из шерсти

Новости Беларуси. Эксклюзивные стильные вещи своими руками. В Гродно мастерица создает элементы одежды в технике валяния шерсти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделия настолько оригинальны, что неизменно привлекают внимание модниц. Это прочтение старинного ремесла в современной интерпретации. Подробнее в нашем материале.

Галина Буро, корреспондент:

Валяние из шерсти – старинное белорусское ремесло. Еще в глубокой древности люди оценили натуральную шерсть за уникальные прядильные качества. Во многих белорусских местечках изготавливали валенки, рукавицы, верхнюю одежду, головные уборы из валяной овечьей шерсти. Сегодня это не только дань традиции, но и возможность создать эксклюзивные вещи, которые способны подчеркнуть индивидуальность их обладательницы. В этом можно убедиться на персональной выставке гродненской мастерицы Бернарды Шендик. Выставка открылась в гродненском центре ремесел «Наследие». Для автора она дебютная и сразу юбилейная – ведь в этом году исполняется 5 лет, как Бернарда Шендик вступила в творческое объединение «Гарадзенскі каларыт». Излюбленная техника мастерицы – мокрое валяние. Она применяется для создания плоских полотен. Если при сухом валянии процесс формирования объема схож со скульптурированием, то мокрая техника напоминает рисование.

Марина Чикун, заведующая центром ремесел «Наследие»:

Для того чтобы сделать такое небольшое изделие, выкройку и шерсть надо разложить изначально где-то в 4-5 раз больше. То есть практически это большой раскладочный стол нужен. Или даже многие мастера используют пол, когда выкладывают какие-то большие вещи, например, верхнюю одежду. И затем длительным движением рук вваливают эту шерсть до того размера, который нужен нам в исходном варианте. Когда в изделия добавляются ткани, пайетки и бисер – это уже произведения искусства. Потому изысканные головные уборы, необычные аксессуары, сумки и другие элементы одежды автора неизменно приковывают к себе внимание гродненских модниц на ярмарках и выставках.

Марина Чикун:

Выставка Бернарды Шендик, это наш гродненский мастер, мастер валяния шерсти. Она не стоит на месте, она постоянно развивается, она изучает какие-то новые технологии работы с различными материалами. И у такой замечательной женщины, которая вкладывает тепло своих рук вот в эти изделия, получаются на выходе такие замечательные работы.