Построили шесть квартир – как сельхозпредприятие «17 Сентября» поддерживает молодых специалистов?

Начало августа – традиционно время первых рабочих будней у молодых специалистов. Еще вчера они были студентами вузов и учащимися колледжей, а уже сегодня полноценные сотрудники предприятий и учреждений. Какие условия сегодня созданы для молодежи, а также чем привлекает работа в небольших городах рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Владислав Савко не понаслышке знает, что такое работа на земле. Еще с юношеских лет помогал родителям по хозяйству – и картошку посадить, и с садом подсобить. Сам родом из небольшого агрогородка Гродненской области. После окончания школы вопросов с выбором профессии не было, в сельском хозяйстве Владислав уже тогда видел большую перспективу. Поступил в гродненский аграрный вуз, как итог – красный диплом и профессия агронома, а после – первое рабочее место. Судьба завела в Несвижский район.

Владислав Савко, агроном сельхозпредприятия «17 Сентября»:

Сразу же как распределили, я созвонился с главным агрономом Антончиком Александром Ивановичем. Мы пообщались, спросил, как здесь условия труда, понял, что очень удовлетворительные для молодого специалиста. В общем, здесь коллектив тоже молодой. Относятся очень хорошо, помогают, если есть какие-то недопонимания, нюансы, всегда отзываются на помощь. Закрепить специалистов на первом рабочем месте – задача номер один, поэтому условия для молодых кадров на сельхозпредприятии более, чем достойные. Каждого специалиста обеспечивают арендной квартирой либо общежитием, причем в шаговой доступности.

Владислав Савко:

Очень удобно, общежитие находится в одном здании, где контора. Очень комфортно здесь для проживания. Здесь есть кухня, на кухне тоже все для проживания есть – стиральная машина, микроволновка, два холодильника с морозильными камерами. Также есть раковина, мебель и газовая плита.

Владислав Савко:

Также здесь есть душ. В душе тоже цивилизованно – сушилка для белья, душ.

Владислав Савко:

Здесь я проживаю. Это моя комната, здесь также очень комфортно. Из мебели присутствуют два стула, стол, тумбочка, шкаф. Все здесь удовлетворяет для проживания. Сегодня на сельхозпредприятии трудится девять молодых специалистов, пять из них пополнили штат сотрудников в 2024 году – это три ветврача, агроном и инженер-электрик.