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Свои – в приоритете. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках

14 августа 2024 18:14
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На Западе страны активными темпами ведут так называемую малую жатву. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках. В приоритете свои, то есть люди, которые в настоящий момент трудятся в хозяйстве, и хлеборобы, которые уже на пенсии – для них выезд техники на участки бесплатный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему сельхозорганизации уже многие годы не отказываются от такой практики, узнавала Галина Буро.

Свои – в приоритете. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках-1

Смесь пшеницы и тритикале. Зерно на хуторе Иосифа Миколайчика в этом году поспело, что надо.

Мужчина, несмотря на возраст, ежегодно сеет злаковые для своего личного хозяйства. Здесь же рядом в деревне Вербилки держит кур и свиней, на зиму нужны корма. За уборку урожая не переживает – местное сельхозпредприятие «Щучинагропродукт» всегда подставит плечо. Комбайн с выездом на дом.

Свои – в приоритете. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках-4

Несколько проходов жатки – и все до единого колосья в бункере. Это не вручную убирать! Для Иосифа Миколайчика услуга комбайна бесплатная, ведь он и сам 40 лет проработал в этом сельхозпредприятии водителем. В качестве благодарности за труд хлебороба – подмога на пенсии.

Свои – в приоритете. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках-7

Иосиф Миколайчик, житель деревни Вербилки:
Конечно большая помощь! А так, где же мне это… Как говориться, это мне надо было бы как раньше цепом молотить. Никто не обижает. Надо – помогли.

И это не разовая акция, а традиция с давних времен по окончанию жатвы. После обязательной программы приходит очередь социальной: сельхозтехнику направляют на личные участки населения. Свои работники, действующие и те, кто на заслуженном отдыхе – в приоритете.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество

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