Свои – в приоритете. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках

На Западе страны активными темпами ведут так называемую малую жатву. Сельхозорганизации помогают населению в уборке зерновых на приусадебных участках. В приоритете свои, то есть люди, которые в настоящий момент трудятся в хозяйстве, и хлеборобы, которые уже на пенсии – для них выезд техники на участки бесплатный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему сельхозорганизации уже многие годы не отказываются от такой практики, узнавала Галина Буро.

Смесь пшеницы и тритикале. Зерно на хуторе Иосифа Миколайчика в этом году поспело, что надо. Мужчина, несмотря на возраст, ежегодно сеет злаковые для своего личного хозяйства. Здесь же рядом в деревне Вербилки держит кур и свиней, на зиму нужны корма. За уборку урожая не переживает – местное сельхозпредприятие «Щучинагропродукт» всегда подставит плечо. Комбайн с выездом на дом.

Несколько проходов жатки – и все до единого колосья в бункере. Это не вручную убирать! Для Иосифа Миколайчика услуга комбайна бесплатная, ведь он и сам 40 лет проработал в этом сельхозпредприятии водителем. В качестве благодарности за труд хлебороба – подмога на пенсии.