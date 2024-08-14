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В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника

14 августа 2024 18:09
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Медовый Спас отмечают православные верующие. В Минске к празднику открыли первую в столице точку по продаже меда из Полесского заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника-1

Она разместилась в универмаге «Беларусь». Здесь представлен широчайший ассортимент. Каждый желающий может приобрести полезный натуральный продукт на любой вкус: луговой, разнотравный, рапсовый и другие разновидности меда.

В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника-4

Иван Приходько, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Мы сегодня рады предложить жителям и гостям столицы продегустировать лично этот прекрасный, природный, натуральный, чистейший продукт. И далее иметь возможность его приобретать в любое удобное время.

В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника-7

Алексей Тишковец, директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Наш мед соответствует всем критериям, действующим в Республике Беларусь, по санитарному и эпидемиологическому надзору. Этому направлению мы выделяем довольно большое внимание, постоянно закупаем дымарь пчеловода, развиваем свои пчелопасеки.

В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника-10

Минприроды продолжит развивать пчеловодство в Полесском заповеднике. Только за первое полугодие 2024-го там получили более 4,5 тонн меда. Это на 706 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

# Церковные праздники # общество # Иван Приходько

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