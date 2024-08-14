В Минске появилась первая точка продажи мёда из Полесского заповедника

Медовый Спас отмечают православные верующие. В Минске к празднику открыли первую в столице точку по продаже меда из Полесского заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она разместилась в универмаге «Беларусь». Здесь представлен широчайший ассортимент. Каждый желающий может приобрести полезный натуральный продукт на любой вкус: луговой, разнотравный, рапсовый и другие разновидности меда.

Иван Приходько, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы сегодня рады предложить жителям и гостям столицы продегустировать лично этот прекрасный, природный, натуральный, чистейший продукт. И далее иметь возможность его приобретать в любое удобное время.

Алексей Тишковец, директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Наш мед соответствует всем критериям, действующим в Республике Беларусь, по санитарному и эпидемиологическому надзору. Этому направлению мы выделяем довольно большое внимание, постоянно закупаем дымарь пчеловода, развиваем свои пчелопасеки.