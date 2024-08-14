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Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором

14 августа 2024 18:06
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Воложин готовится к областным «Дожинкам». В городе проходит масштабная реконструкция объектов. На зданиях появляются красочные муралы, обновляют дороги, дома и множество других зданий. К празднику разрабатывают и уникальное место для Минской области – «Кветка-парк», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его создатель молодой садовод Кирилл Вавренюк.

Подробности в материале Дарьи Авсюк.

Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором-1

Ромашки, космея и вербена бонарская – это лишь небольшая часть необычного парка, который создает Кирилл Вавренюк. Садоводством он увлекся в 10 лет. До этого выращивал растения в квартире, а когда с родителями переехал в частный дом, то переключился на садовые. Сейчас парню 22, и за его плечами многолетний опыт, накопленный путем проб и ошибок. Каждый цветок для него – это живое существо, требующее заботы и внимания.

Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором-4

Кирилл Вавренюк:
Мне всегда нравилось наблюдать за развитием растений. Одно из первых садовых растений, которое я посадил, были ирисы, лилейники. Собрал огромную коллекцию ириса – более 200 сортов.

Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором-7

Для того чтобы привлечь больше внимания к садоводству, Кирилл активно ведет социальные сети. За его творчеством следят более 88 тысяч человек.

Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором-10

Молодой садовод родом из Бреста, но теперь почти каждую неделю приезжает в Воложин, где активно работает над созданием цветущего парка однолетних растений. Он разместился на территории одного из предприятий города. Аналогичный есть и в Бресте. Семена Кирилл находил сам или покупал. В саду уже есть на что посмотреть, сейчас тут растет около 40 видов цветов.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Дарья Авсюк

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