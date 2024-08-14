Молодой садовод создал в Воложине «Кветка-парк» в преддверии «Дожинок» – пообщались с автором

Воложин готовится к областным «Дожинкам». В городе проходит масштабная реконструкция объектов. На зданиях появляются красочные муралы, обновляют дороги, дома и множество других зданий. К празднику разрабатывают и уникальное место для Минской области – «Кветка-парк», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его создатель молодой садовод Кирилл Вавренюк. Подробности в материале Дарьи Авсюк.

Ромашки, космея и вербена бонарская – это лишь небольшая часть необычного парка, который создает Кирилл Вавренюк. Садоводством он увлекся в 10 лет. До этого выращивал растения в квартире, а когда с родителями переехал в частный дом, то переключился на садовые. Сейчас парню 22, и за его плечами многолетний опыт, накопленный путем проб и ошибок. Каждый цветок для него – это живое существо, требующее заботы и внимания.

Кирилл Вавренюк:

Мне всегда нравилось наблюдать за развитием растений. Одно из первых садовых растений, которое я посадил, были ирисы, лилейники. Собрал огромную коллекцию ириса – более 200 сортов.

Для того чтобы привлечь больше внимания к садоводству, Кирилл активно ведет социальные сети. За его творчеством следят более 88 тысяч человек.